HN thông tin về đề xuất cấp phép xây dựng ở vành đai phân lũ sông Đáy

UBND thành phố Hà Nội cho biết người dân khu vực vành đai phân lũ sông Đáy được phép sửa chữa nhà cửa trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND TP Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình nằm trong khu vực hành lang sông, vành đai phân lũ sông Đáy.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 25 của HĐND thành phố, cử tri phường Chương Mỹ kiến nghị UBND thành phố xem xét, tháo gỡ khó khăn, cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình nằm trong khu vực hành lang sông, vành đai phân lũ sông Đáy (Tổ dân phố thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông cũ). Nếu không có biện pháp để tháo gỡ khó khăn, cử tri đề nghị thực hiện di dời dân sớm đi nơi khác để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Khu vực tổ dân phố Đoàn Kết, phường Chương Mỹ nằm bên hành lang phân lũ sông Đáy.

Về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết, tại Điểm 4 Khoản IV Điều 1 Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy quy định: "Đoạn từ đập Đáy đến biển: Di dời nhà cửa, công trình trong phạm vi cải tạo, nạo vét phần lòng sông và phạm vi lưu không với bờ sông phòng, tránh sạt lở, trừ các công trình phụ trợ và công trình đặc biệt theo quy định tại Luật Đê điều; phần bãi sông trong phạm vi 500m (bao gồm hai bên bãi và lòng sông) không được xây dựng mới nhà cửa, công trình; đối với công trình, nhà cửa hiện có xây dựng kế hoạch để từng bước di dời; phần bãi sông ngoài phạm vi 500m được sử dụng theo quy định của Luật Đê điều, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và không vượt quá tỷ lệ 15% để đảm bảo không gian thoát lũ, chứa lũ".

Ngày 5/6/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn về việc cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại khu vực dân cư tập trung hiện có nằm ngoài bãi sông trên địa bàn thành phố.

Một căn nhà của người dân tổ dân phố Đoàn Kết

Theo đó, đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ nằm trong danh mục các khu vực cần di dời theo Quyết định số 1821 nhưng chưa có quyết định di dời thì được cải tạo sửa chữa giữ nguyên hiện trạng để đảm bảo cuộc sống nhưng phải có kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm của cơ quan chức năng.

Như vậy, người dân khu vực vành đai phân lũ sông Đáy được phép sửa chữa nhà cửa trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng.

Tuy nhiên, việc sửa chữa giữ nguyên hiện trạng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Lê Đình Vượng, Tổ trưởng Tổ dân phố Đoàn Kết (phường Chương Mỹ) cho biết, tại Tổ dân phố Đoàn Kết có hơn 100 hộ dân nằm trong hành lang thoát lũ sông Đáy. Cùng với 5 tổ dân phố khác như Phú Mỹ, Hòa Bình, Phượng Bãi...tổng cộng hơn 1.000 hộ dân nằm trong hành lang thoát lũ. Vì thế, nhiều năm qua những hộ dân này dù có sổ đỏ nhưng không được cấp phép xây nhà, sửa chữa chỉ theo hiện trạng cũ. Trong khi đó, nhà cửa của người dân hầu hết xuống cấp, số dân sinh sống tăng nhanh nên cần được xây mới.

Tại tổ dân phố Đoàn Kết, có hàng chục hộ sống tại các căn tập thể nằm trong hành lang thoát lũ sông Đáy. Các căn tập thể có diện tích 25m2- 30m2/căn nhưng 3 thế hệ với 6-7 người sinh sống không thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu.

Thậm chí, người dân còn đề xuất nếu được cấp phép xây dựng sẽ ký cam kết khi triển khai hành lang thoát lũ sẽ chỉ nhận bồi thường tầng 1 và đất đai như hiện trạng, còn tầng 2 trở lên thì không nhận bồi thường.

Bên cạnh đó, nước sông Đáy năm 1971 (là năm lũ lớn nhất miền Bắc) cũng chỉ ngập đến nhà dân khu vực tổ dân phố Đoàn Kết chỉ chừng 40cm. Ngay như cơn bão Yagi năm 2024, dù nước sông lên cao nhưng cũng phải còn 1,5m nữa mới tràn đến khu dân cư.

"Đất của chúng tôi có giấy tờ hợp pháp nhưng nhiều năm nay bán không ai mua, nhà không được xây, sửa chữa thì theo hiện trạng. Chúng tôi mong Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ để người dân an tâm sinh sống", ông Vượng thông tin.