HLV tuyển Thái Lan vướng tranh cãi

Dù hơn đối thủ tới 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, "Voi chiến" vẫn phải nhận thất bại 1-3 trên sân khách. Sau trận, những phương án nhân sự của HLV Ishii bị chỉ trích là thiếu hợp lý.

Ben Davis, một trong những trụ cột của Thái Lan tại ASEAN Cup 2024, chỉ ngồi dự bị và vào sân trong hiệp hai. Mặc dù có sự góp mặt của Chanathip Songkrasin, Ekanit Panya và Supachai Jaided trên hàng công, Thái Lan vẫn thiếu đi những pha phối hợp đột biến từ hàng tiền vệ.

Trở về Thái Lan hôm 12/6, HLV Ishii chia sẻ về quyết định nhân sự: "Có nhiều yếu tố tác động, trong số đó là vì mặt sân cỏ nhân tạo. Nếu cách nhập cuộc của chúng tôi rõ ràng hơn, có lẽ kết quả sẽ khác. Cả tôi và các cầu thủ đều đã nỗ lực rất nhiều, nhưng kể từ khi giải đấu kết thúc vào tháng 5, việc lựa chọn cầu thủ gặp nhiều khó khăn".

"Mỗi người làm tốt nhất có thể, giống như các quốc gia khác sau World Cup hay loạt trận FIFA Days. Về mặt lựa chọn nhân sự, tôi sẽ cố gắng chọn những cầu thủ tốt nhất bất kể những trở ngại nào", ông nói thêm.

Nhiều gương mặt nổi bật vắng mặt trong đợt tập trung này của đội tuyển Thái Lan vì nhiều lý do, bao gồm Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Supanat Mueanta, Supachok Sarachat và Patrick Gustavsson. Điều này ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của "Voi chiến".

HLV Ishii quyết định thử nghiệm đội hình trong cả hai trận gặp Turkmenistan và Ấn Độ. Sự khác biệt là Thái Lan đã đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu vào ngày 4/6.

Thất bại trước Turkmenistan khiến Thái Lan phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. HLV Ishii và các học trò cần nhanh chóng cải thiện màn trình diễn của mình nếu muốn nuôi hy vọng trong chiến dịch vòng loại đang diễn ra.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.