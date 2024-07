HLV Thái Nguyên bị cấm chỉ đạo 1 năm vì biểu hiện tiêu cực

HLV trưởng đội U16 nữ Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Nhật bị VFF kỷ luật vì làm sai lệch kết quả trận đấu với đội TP.HCM.

Chiều 29/7, ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Nhật, HLV đội U16 Thái Nguyên vì có hành vi tác động đến kết quả trận đấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Theo đó, HLV này phải nộp phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, quản lý trong 1 năm tiếp theo.

Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký VFF cho biết: "Toàn bộ hồ sơ được ban phòng chống tiêu cực trong bóng đá của VFF chuyển tới ban kỷ luật để có quyết định xử phạt. VFF và Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn ở các giải do VFF quản lý trong nhiều năm qua."

Trước đó, ông Nhật đề nghị HLV U16 TP.HCM đá dưới sức để thua Thái Nguyên với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, HLV của đội U16 TP.HCM từ chối và báo cáo lên VFF.

Khi lời đề nghị không được chấp thuận, HLV U16 Thái Nguyên còn nhắn tin nhục mạ, đe dọa đồng nghiệp.

Ngày 21/7, đội U16 TP.HCM vẫn ra sân với quyết tâm cao nhất và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1 trước Thái Nguyên.

Ngày 23 và 24/7, VFF còn gặp và làm việc với các bên liên quan, đồng thời mời Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tham dự. Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Nhật thừa nhận hành động tiêu cực.