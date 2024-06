HLV Southgate tiết lộ vấn đề của tuyển Anh

HLV Southgate tiết lộ với Guardian rằng tuyển Anh không đủ thể lực để thực hiện chiến thuật của BHL. Chiến lược gia 53 tuổi cho biết: “Các cầu thủ đang gặp nhiều hạn chế về tình trạng thể lực. Điều này khiến chúng tôi không thể đẩy cao tốc độ, ép sân hay kiểm soát bóng”.

Đồng thời, Southgate cũng không giấu được nỗi lo về tình trạng của nhiều trụ cột. Các chấn thương ở CLB khiến Harry Kane hay Bukayo Saka không có thể trạng tốt nhất tại EURO 2024. Số khác lại phải cày ải dày đặc ở giải VĐQG khiến họ mệt mỏi khi tập trung đội tuyển.

Declan Rice cũng không phủ nhận ý kiến của vị thuyền trưởng sinh năm 1970. Anh cho biết: “Thật khó để diễn tả. Các cầu thủ sẽ không bao giờ thừa nhận mình có mệt hay không. NHM sẽ biết được khi nhìn vào màn trình diễn”.

Trận hòa 1-1 thất vọng trước Đan Mạch đêm 20/6 vừa qua đã chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại của “Tam sư”. Thầy trò HLV Southgate không thể kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi lên đối thủ, đội bóng được đánh giá yếu hơn. Thậm chí, sức ép mà tuyển Anh tạo ra cũng không đáng kể.

Kane và các đồng đội sẽ còn trận đấu cuối cùng trước Slovenia ở lượt trận cuối bảng C EURO 2024 diễn ra rạng sáng 26/6. HLV Southgate có thể cân nhắc thay đổi một số vị trí trong đội hình ở trận đấu tới để có kết quả tốt.

