HLV Polking nhận xét bất ngờ về Xuân Son

“Không khó hiểu nếu cầu thủ nhập tịch của các đội bóng đều đến từ vị trí tiền đạo. Xuân Son của tuyển Việt Nam là một ví dụ”, HLV Mano Polking chia sẻ với Tri thức – Znews khi nói về xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch ở các đội tuyển Đông Nam Á thời gian gần đây.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia mới nếu đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định. Cụ thể, cầu thủ phải có quốc tịch của quốc gia đó và đã sinh sống liên tục tại đây ít nhất 5 năm sau khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, cầu thủ cũng có thể đủ điều kiện nếu mang dòng máu của quốc gia muốn đại diện và chưa từng khoác áo bất kỳ đội tuyển quốc gia nào trước đó.

Chính sách này mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển Đông Nam Á tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Thái Lan, Indonesia hay gần đây là Malaysia đều theo đuổi xu hướng đó. Indonesia đã giành quyền vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 với đội hình có nhiều cầu thủ gốc châu Âu. Trong khi đó, Malaysia vừa có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam sau 11 năm nhờ sự tỏa sáng của dàn cầu thủ nhập tịch đến từ Nam Mỹ.

Nhắc tới cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam với Malaysia hôm 10/6, HLV Mano Polking từ chối bình luận sâu. Trước đó, ông từng chia sẻ với Tri thức – Znews rằng mình tiếc nuối vì không được chứng kiến một tuyển Việt Nam mạnh nhất chạm trán với một Malaysia mạnh nhất. “Tôi nghĩ trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam có thể chơi tốt hơn”, ông nhận định ngắn gọn.

Khi được hỏi về đánh giá của cựu HLV tuyển Malaysia, ông Rajagobal, người cho rằng tuyển Việt Nam đang thiếu một tiền đạo có bản năng sát thủ trước khung thành đối phương, chiến lược gia mang hai dòng máu Đức – Brazil hoàn toàn đồng tình. Ông cho rằng đây là hệ quả từ việc nhiều CLB ưu tiên sử dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo. “Tiền đạo là vị trí quan trọng nhất, nên các đội thường chiêu mộ ngoại binh chất lượng. Điều đó khiến tiền đạo lép vế và ít đất diễn hơn”, ông nói.

HLV Polking cũng chỉ ra một thực tế rằng khi tuyển Việt Nam đối đầu với các đội sở hữu nhiều cầu thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh, các chân sút nội thường gặp nhiều khó khăn. “Việt Nam không có quá nhiều tiền đạo thực sự xuất sắc. Để đánh giá thì Xuân Son và Tiến Linh là hai tiền đạo tốt nhất hiện tại. Thanh Bình và Tuấn Hải cũng là những cầu thủ tài năng và tôi tin họ đủ sức gánh vác đội tuyển trong tương lai”, ông nhận xét.

Không chỉ dừng lại ở hàng công, HLV Polking cũng dành lời khen cho một số trụ cột khác của tuyển Việt Nam. “Quang Hải là cầu thủ có tư duy thông minh, kỹ năng tốt, phong thái của một thủ lĩnh thực thụ. Cậu ấy biết cách ghi bàn và hỗ trợ đồng đội rất hiệu quả. Tuyển Việt Nam cũng sở hữu những cầu thủ chạy cánh chất lượng, đặc biệt ở hành lang phải”, ông nói thêm.

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2026 trên sân nhà. Đây được xem là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong nỗ lực giành tấm vé duy nhất đến vòng chung kết Asian Cup 2027 tại bảng F.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.