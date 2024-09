HLV Polking chỉ ra nguyên nhân khiến Việt Nam thua Thái Lan

"Tuyển Việt Nam chơi tốt sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Song, Thái Lan lại phòng ngự quá tuyệt vời. Họ thậm chí có thể kết liễu trận đấu, tạo ra tỷ số cách biệt nếu các cầu thủ tận dụng thành công những tình huống phản công", ông Polking - hiện giữ vai trò thuyền trưởng CLB CAHN - chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trên sân Mỹ Đình tối 10/9, tuyển Việt Nam để thua 1-2 trước Thái Lan trong trận giao hữu dịp FIFA Days. Tiến Linh mở tỷ số trận đấu, nhưng các bàn thắng của Suphanat Mueanta và Patrik Gustavsson giúp "Voi chiến" lội ngược dòng.

Thất bại trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam nối dài chuỗi ngày buồn trước đối thủ. Từ sau chiến thắng tại King's Cup năm 2019, tuyển Việt Nam trải qua những kết quả từ hòa tới thua khi chạm trán đại kình địch trong khu vực.

Theo HLV Polking, cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan lần này không hấp dẫn như thường lệ. Đó một phần do thời tiết xấu cũng như điều kiện sân bãi không tốt, làm ảnh hưởng đến màn trình diễn chung của cả hai đội.

Cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan cũng dành lời khen cho pha lập công của Tiến Linh, cho rằng đây là bàn thắng đẹp. Dù vậy, "Voi chiến" có bàn gỡ chỉ 5 phút sau khi để thủng lưới. Đây được xem là bước ngoặt trận đấu.

HLV Polking nhận xét tuyển Thái Lan chơi chậm và thiết lập thế trận phòng ngự an toàn sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Các cầu thủ thi đấu tập trung và kỷ luật. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà, dù rằng các cầu thủ cải thiện lối chơi.

Như vậy, tuyển Việt Nam khép lại loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 9 với hai thất bại. Tuần rồi, cũng trên sân Mỹ Đình, thầy trò Kim Sang-sik thua đậm 0-3 trước tuyển Nga.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.