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Thể thao

HLV Park Hang-seo nhận án phạt sau màn tranh cãi với CĐV tại Thái Lan

  • Thứ tư, 11/11/2026 15:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Park Hang-seo bị treo giò 2 trận, phạt 13.333 baht vì có hành vi khiêu khích CĐV. Trong khi đó, CLB Pattaya United cũng bị phạt 40.000 baht do CĐV phân biệt chủng tộc.

Cảnh HLV Park Hang Seo nổi giận HLV Park Hang Seo cùng các thành viên CLB Kanchanaburi Power FC vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu tối 1/11.

Theo Siamsport, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố án phạt dành cho HLV Park Hang-seo sau vụ tranh cãi với CĐV Pattaya United ở trận hòa 2-2 giữa đội bóng này và Kanchanaburi FC tại Thai League 2 hôm 1/11.

Theo kết luận của Hội đồng Kỷ luật và Đạo đức FAT, nhà cầm quân người Hàn Quốc có hành vi dùng cử chỉ khiêu khích, thách thức CĐV đội chủ nhà xuống đối đầu với mình. Vì hành vi không đúng mực nơi công cộng, ông Park bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 13.333 baht (khoảng 10 triệu đồng).

FAT cho rằng việc bảo vệ cầu thủ trước những lời lẽ xúc phạm là cần thiết, nhưng phản ứng của HLV Park Hang-seo cũng phải nằm trong giới hạn phù hợp, tránh khiến tình hình căng thẳng hơn.

Bên cạnh án phạt dành cho ông Park, CLB Pattaya United cũng bị xử lý vì hành vi phân biệt chủng tộc của một bộ phận CĐV. Cụ thể, người hâm mộ đội chủ nhà có lời lẽ xúc phạm John Baggio và HLV Park Hang-seo. Mỗi hành vi khiến CLB phải nộp phạt 20.000 baht, nâng tổng số tiền lên 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng).

FAT đồng thời gửi cảnh báo chính thức đến Pattaya United, yêu cầu CLB tăng cường kiểm soát hành vi của người hâm mộ. Nếu để xảy ra sự việc tương tự, đội bóng có thể đối mặt với hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, bao gồm cấm những CĐV vi phạm vào sân.

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HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo 2 trận sau hành vi đấu khẩu với cổ động viên tại Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi FC.

Trước đó, vụ việc xảy ra trong trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC ở vòng 9 Thai League 2 hôm 1/11. Sau khi hiệp một khép lại, khi các cầu thủ đội khách trở về phòng thay đồ, một số CĐV chủ nhà có hành vi chửi bới, xúc phạm và giơ ngón tay giữa về phía họ. Cầu thủ John Baggio sau đó phản ánh mình bị nhắm đến bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi HLV Park Hang-seo xuất hiện tại khu vực đường dẫn vào phòng thay đồ và tranh cãi với CĐV Pattaya United. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các thành viên Kanchanaburi FC bị một số người trên khán đài xúc phạm bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Đây không phải lần đầu HLV Park Hang-seo gây tranh cãi tại Thai League 2. Kể từ khi dẫn dắt Kanchanaburi FC hồi tháng 7/2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều lần công khai phản ứng với các quyết định của trọng tài.

Sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3 hôm 16/9, ông gây chú ý khi liên hệ những quyết định bất lợi với việc tuyển Thái Lan thường xuyên thất bại trước Việt Nam. Ông sau đó phải gửi lời xin lỗi vì phát ngôn này.

Đến vòng 5, ông tiếp tục phản ứng với quả phạt đền trong trận thua Phrae United 1-2. FAT sau đó xác định trọng tài đã xử lý sai tình huống và đình chỉ người cầm còi 6 tuần. Ở vòng 7, ông Park tiếp tục lao vào sân chất vấn trọng tài vì cho rằng đối thủ được thi đấu quá thời gian bù giờ, dẫn đến bàn gỡ hòa ở phút bù thứ 6.

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Minh Toản

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  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

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    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

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