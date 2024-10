HLV mới của Man Utd thừa hưởng đội hình mạnh thế nào?

Erik ten Hag rời Old Trafford, để lại sau lưng một Manchester United chìm trong khủng hoảng với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và thứ 21 tại Europa League. Dù những lời tri ân vẫn được gửi đến cựu HLV trên mạng xã hội, không thể phủ nhận một sự thật rằng đội hình hiện tại của “Quỷ đỏ” đang ở rất xa so với tiêu chuẩn của một ông lớn.

Vậy tân HLV sẽ được thừa hưởng những gì? Và liệu trong số những cái tên hiện có, bao nhiêu người đủ sức chen chân vào đội hình toàn sao của Manchester City dưới thời Pep Guardiola?

Câu trả lời, có lẽ sẽ khiến nhiều CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy chạnh lòng. Bởi ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Man City, với niềm tin tuyệt đối vào Pep Guardiola, cũng khó có thể tìm ra nhiều hơn một vài cái tên xứng đáng. Để trở lại đỉnh cao, để cạnh tranh sòng phẳng với Man City, Liverpool hay Arsenal, rõ ràng "một vài" là chưa đủ.

Dẫu vậy, trong bức tranh ảm đạm ấy, vẫn có những điểm sáng le lói. Lisandro Martínez chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Pep. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng ca ngợi Martínez là "một trong năm trung vệ xuất sắc thế giới". Với khả năng đọc trận đấu, tinh thần chiến đấu máu lửa và sự đa năng (có thể chơi cả hậu vệ trái), Martínez sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ vốn đã rất vững chắc của Man City.

Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Kobbie Mainoo. Tiền vệ 19 tuổi sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng điều phối bóng thông minh, gợi nhớ đến hình ảnh của Jude Bellingham - mẫu cầu thủ Pep luôn ưa thích. Mainoo hứa hẹn sẽ là "nhạc trưởng" trong tương lai của Man United, thậm chí có thể thay thế những “lão tướng” như Gündogan hay De Bruyne tại Man City.

Bruno Fernandes, ngôi sao sáng nhất của Man United hiện tại, cũng là cái tên được Pep Guardiola đánh giá cao. Khả năng kiến tạo, sút xa và ghi bàn của Fernandes là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, điểm yếu về mặt kỷ luật và sự nóng nảy có thể khiến anh gặp khó khăn trong môi trường kỷ luật thép của Pep.

Marcus Rashford và Alejandro Garnacho, hai cầu thủ chạy cánh giàu tiềm năng, cũng có thể được Pep cân nhắc. Tuy nhiên, để cạnh tranh với những Grealish, Doku, Savinho hay Bernardo Silva, họ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Rashford đang có phong độ khá thất thường, trong khi Garnacho vẫn còn non kinh nghiệm.

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy phần lớn cầu thủ đủ sức khoác áo Man City đều là "sản phẩm cây nhà lá vườn" của Man United (Mainoo, Garnacho, Rashford). Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc chi tiêu hơn 600 triệu bảng trong hơn hai mùa giải của Erik ten Hag. Phải chăng ban lãnh đạo Man United, với những quyết định chuyển nhượng thiếu hiệu quả, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút của đội bóng?

Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe cùng những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo (Dan Ashworth, Jason Wilcox, Omar Berrada) được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Man United. Tuy nhiên, việc chi 200 triệu bảng trong mùa hè vừa qua cho những cái tên như Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Manuel Ugarte vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Rõ ràng, sự ra đi của Ten Hag chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vấn đề của Man United nằm ở cả một hệ thống, từ khâu tuyển dụng cầu thủ, chiến lược phát triển đến công tác huấn luyện. Người kế nhiệm Ten Hag sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại. Đó là "vá" lại những lỗ hổng trong đội hình, xây dựng lối chơi hiệu quả và vực dậy tinh thần chiến đấu cho “Quỷ đỏ”.

Ruben Amorim nhiều khả năng sẽ thay Erik ten Hag ở sân Old Trafford thời gian tới. Ở tuổi 39, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được đánh giá có tài, nằm trong số những nhà cầm quân xuất sắc hiện tại. Dù vậy, Amorim dù giỏi đến mấy vẫn không thể xỏ giày ra sân thi đấu.

Chính những Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes..., mới là những người định đoạt số phận CLB. Tuy nhiên, với nhân sự hiện tại, Man Utd của Amorim sẽ đi về đâu? Họ có thể không rớt hạng, nhưng để cạnh tranh cho các danh hiệu dường như là giấc mơ xa vời.

