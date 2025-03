HLV Kim Sang-sik chia sẻ về chấn thương của Hoàng Đức

"Trong hiệp đầu, chúng tôi sử dụng chiến thuật không tiền đạo. Theo đó, Quang Hải chơi ở giữa. Đúng như sự chuẩn bị thì Hai Long ghi bàn. Sang hiệp 2, khi cường độ trận đấu lẫn áp lực được Campuchia đẩy cao hơn, đội tuyển Việt Nam gặp một chút vấn đề trong việc hóa giải đối phương. Bên cạnh đó, Hoàng Đức, Quang Hải cũng dính chấn thương nhẹ, nên cầu thủ dự bị vào sân thi đấu gặp nhiều khó khăn trong việc hoá giải", HLV Kim Sang-sik mở đầu phần họp báo.

Ở trận này, tuyển Việt Nam dù thắng trận lại chịu tổn thất nhân sự khi Hoàng Đức, Quang Hải dính chấn thương. Nói về vấn đề này, ông Kim chia sẻ: "Bất cứ cầu thủ nào khi bị trượt chân hay ngã thì tôi cảm thấy lo lắng. Khoảnh khắc nằm sân của Hoàng Đức đã chớm xuất hiện trong đầu tôi như thế".

"Tôi mong Hoàng Đức không bị chấn thương nghiêm trọng. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Khi Hoàng Đức ra ký hiệu đang gặp vấn đề thì tôi đưa ra sự thay thế", thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết thêm.

Góp mặt trong cuộc họp báo cùng HLV Kim Sang-sik còn có Hai Long, tác giả bàn thắng mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ ba của cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ sau trận đấu, Hai Long - người được chọn là "Cầu thủ hay nhất trận - cho biết: "Tôi luôn cố gắng tập trung nhất có thể để làm sao sút bóng vào lưới như những gì đã luyện tập. Rất may mắn khi đã thành bàn thắng. Hôm nay, tôi đã góp mặt trong đội hình xuất phát, có sức khỏe tốt và sẵn sàng cho trận gặp Lào. Nếu HLV trao cơ hội vào sân thì tôi luôn thể hiện hết mình.

Ở trận này, tuyển Việt Nam không trao nhiều cơ hội cho những gương mặt mới. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cho rằng đó là "tính toán chiến thuật". Hơn hết, tuyển Việt Nam sắp có trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup, vì vậy HLV Kim Sang-sik muốn có được những sự chuẩn bị tốt nhất.

"Lý do tôi không có quá nhiều biến động trong đội hình bởi muốn tiếp tục thể hiện những điều tốt nhất trong đội đang có. Tôi muốn có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận Lào, muốn phân tích nhiều từ trận đấu này. Tất nhiên, tôi muốn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ, để họ học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt những cầu thủ lớn tuổi đang có thể lực tốt. Trận đấu hôm này chính là sự chuẩn bị tốt cho trận Lào", HLV Kim Sang-sik khép lại phần họp báo.

