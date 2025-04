HLV Juventus lên tiếng sau khi bị sa thải

Cựu HLV của "Bà đầm già" không đồng ý với việc đội bóng chấm dứt hợp tác với mình khi vẫn đang đua tranh để giành suất dự Champions League mùa sau, mục tiêu quan trọng mà ông và ban huấn luyện đặt ra. Motta cho rằng việc sa thải khi đội chỉ còn “một bước nữa” để đạt được mục tiêu là một quyết định vội vàng và không công bằng.

HLV Motta chia sẻ: “Tôi không đồng ý khi người ta nói về thất bại. Chúng tôi đã phải kết thúc (hợp tác - PV) khi chỉ còn một điểm để có mặt trong nhóm giành vé Champions League. Đây là một dự án ba năm để xây dựng lại đội bóng, nhưng mọi thứ không diễn ra như chúng tôi hình dung”.

Dù đội bóng không thể giành được những kết quả như mong đợi, Motta khẳng định rằng không thể phủ nhận công sức mà ông cùng các cầu thủ đã bỏ ra. “Chúng tôi không thi đấu tốt trong hai trận gần đây, nhưng đội bóng tiến rất gần đến mục tiêu", ông nói thêm.

Motta cũng bác bỏ thông tin cho rằng có mâu thuẫn với các cầu thủ, đặc biệt là việc phòng thay đồ chống lại mình. "Ai nói các cầu thủ phản đối tôi là một kẻ dối trá. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với họ, cả về chuyên môn và cá nhân", Motta khẳng định. Cựu danh thủ Inter Milan cũng lên tiếng phủ nhận những đồn đoán liên quan đến các cầu thủ như Kenan và Yildiz, cho rằng những cáo buộc này là sai sự thật.

Về mối quan hệ với ban lãnh đạo, Motta cho biết: “Giuntoli chưa bao giờ nói rằng ông ấy xấu hổ khi chọn tôi. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và không có xung đột nào".

Với tính cách thẳng thắn và luôn đối diện trực tiếp với vấn đề, Motta cho biết mình không phải là huấn luyện viên làm to chuyện hay có những hành động khoa trương trên sân. Ông khẳng định công việc của mình luôn dựa trên sự chăm chỉ và kiên trì.

Giờ đây, dù đã chia tay Juventus, Motta vẫn để lại dấu ấn với một dự án đầy hứa hẹn, dù chưa thể hoàn thành.

