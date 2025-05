HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc

Theo thông tin của Tri thức - Znews, Bắc Ninh chấm dứt hợp đồng với HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua 0-1 trước Quảng Ninh hôm 26/5. Trận thua này khiến đội bóng xứ kinh bắc tụt xuống vị trí thứ 3 với 13 điểm, qua đó tự làm khó mình trong cuộc đua giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất.

Theo thể thức giải đấu, chỉ hai đội dẫn đầu mỗi bảng mới được thăng hạng. Ở thời điểm hiện tại, PVF-CAND dẫn đầu với 15 điểm, xếp ngay sau là Quảng Ninh với 14 điểm.

Bắc Ninh không còn quyền tự quyết nếu tiếp tục đánh rơi điểm số trong những vòng đấu còn lại. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn bản lề, lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra quyết định mạnh tay để cứu vãn mục tiêu lên hạng.

HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm dẫn dắt Bắc Ninh từ đầu mùa giải 2025, mang theo nhiều kỳ vọng nhờ kinh nghiệm huấn luyện dày dạn. Ông từng đưa U20 Việt Nam lần đầu tiên dự FIFA U20 World Cup năm 2017. Chiến lược gia người Khánh Hòa là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và có uy tín trong công tác đào tạo trẻ.

Sau 6 trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn giúp Bắc Ninh giành được 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đây là kết quả không quá tệ nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo đội bóng, bởi vậy việc ông Tuấn ra đi là điều không bất ngờ. Danh tính HLV tạm quyền hoặc người kế nhiệm ông Tuấn chưa được công bố.

