HLV Guardiola gia hạn hợp đồng với Man City

Theo ESPN, hiệu lực mới sẽ cho phép Pep gắn bó với Man City tới năm 2027. Hợp đồng hiện tại của cựu thuyền trưởng Barcelona sẽ kết thúc vào cuối mùa 2024/25, và ông từng tránh nhắc nhiều đến kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, sau những cuộc đàm phán tích cực với ban lãnh đạo, HLV 53 tuổi đồng ý tiếp tục dẫn dắt Man City, bất chấp những đồn đoán trước đó.

Guardiola trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Manchester City, với 15 danh hiệu lớn, bao gồm 6 chức vô địch Premier League kể từ khi gia nhập từ Bayern Munich vào năm 2016. Thành công của ông không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu, mà còn ở cách bản thân định hình lối chơi và văn hóa bóng đá tại CLB.

Theo các nguồn tin, Guardiola cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định gia hạn trong khoảng thời gian từ kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11 đến đầu năm mới, giống như các lần gia hạn trước đây vào năm 2020 và 2022. Việc ký sớm giúp Man City tránh những xáo trộn không đáng có trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù Man City đang trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, họ vẫn giữ vị trí thứ hai tại Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Ngoài ra, đội bóng của Guardiola cũng sẽ tham dự FIFA Club World Cup mở rộng, diễn ra tại Mỹ vào tháng 6/2024 - một thử thách mới trên hành trình chinh phục đỉnh cao của CLB.

Việc Guardiola tiếp tục ở lại cũng giúp Man City duy trì sự ổn định trong bối cảnh sắp chia tay Giám đốc Bóng đá Txiki Begiristain vào cuối mùa giải. Begiristain, một người bạn thân thiết và cộng sự quan trọng của Guardiola từ thời còn làm việc tại Barcelona, sẽ được thay thế bởi Hugo Viana, Giám đốc Bóng đá đến từ Sporting CP.

Guardiola gia hạn không chỉ là tin vui cho các cổ động viên Man City, mà còn khẳng định quyết tâm của CLB trong việc duy trì vị thế hàng đầu ở cả bóng đá Anh và châu Âu.

