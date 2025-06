HLV Filipe Luis gây sốt

Chỉ sau chưa đầy 30 trận dẫn dắt đội một Flamengo, cựu hậu vệ lừng danh của Atletico Madrid giúp đội bóng giành tới ba danh hiệu lớn. Một khởi đầu như mơ cho một người mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới huấn luyện chuyên nghiệp.

Filipe Luis được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Flamengo vào tháng 10/2024, sau khi đội bóng bị loại khỏi tứ kết Copa Libertadores dưới tay Penarol. Trận thua ấy không chỉ chấm dứt hành trình châu lục của Flamengo, mà còn khép lại nhiệm kỳ của HLV Tite.

Đó là bước ngoặt để Filipe - khi ấy đang dẫn dắt đội U20 Flamengo - được “cất nhắc” lên ghế nóng. Trước đó, ông kịp tạo tiếng vang khi đưa đội trẻ giành chức vô địch U20 Intercontinental Cup vào tháng 8 cùng năm, như một điềm báo cho những gì sắp tới.

Không mất nhiều thời gian để cựu tuyển thủ Brazil khẳng định mình. Trận ra mắt đội một là chiến thắng trước Corinthians - một khởi đầu suôn sẻ, nhưng không ai ngờ rằng từ đó, Flamengo băng băng tiến tới chuỗi thành công ấn tượng. Ngày 10/11, chỉ hơn một tháng sau khi nhận nhiệm vụ, Filipe Luis mang về danh hiệu đầu tiên: chiếc cúp Copa do Brasil danh giá.

Tiếp đà hưng phấn, Flamengo bước vào trận tranh Siêu cúp Brazil (Supercopa do Brasil) với đương kim vô địch quốc nội và Libertadores - Botafogo - và giành chiến thắng vào ngày 2/2/2025. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 16/3, Flamengo tiếp tục vượt qua Fluminense trong trận chung kết giải vô địch bang Rio de Janeiro (Carioca) để hoàn tất cú hat-trick danh hiệu.

Ba danh hiệu sau 24 trận. Trung bình cứ tám trận lại có một chiếc cúp - một hiệu suất “vô tiền khoáng hậu” với bất kỳ HLV nào, đặc biệt là với một người vừa mới chuyển sang công việc huấn luyện chưa đầy nửa năm.

Trong quãng thời gian ấy, Filipe Luis - người mới 39 tuổi - thậm chí còn giành nhiều danh hiệu hơn số trận thua - một thống kê không chỉ nói lên đẳng cấp chiến thuật, mà còn phản ánh khả năng quản trị con người đầy ấn tượng của ông.

Điều đáng nói là phong cách huấn luyện của Filipe Luis không rập khuôn từ bất kỳ ai, dù ông từng thi đấu dưới trướng nhiều HLV lừng danh như Diego Simeone hay Luiz Felipe Scolari. Flamengo của Filipe Luis là một tập thể có tổ chức, khoa học và giàu sức sống - sự kết hợp giữa tính kỷ luật của châu Âu và chất lửa của bóng đá Nam Mỹ.

Các học trò thi đấu với sự tự tin, sắc sảo, và dường như được “giải phóng” khỏi lối chơi bảo thủ từng tồn tại dưới thời người tiền nhiệm.

Giờ đây, khi Flamengo bước ra sân chơi thế giới tại FIFA Club World Cup 2025™, mọi ánh mắt đổ dồn vào Filipe Luis - không còn là hậu vệ trái cần mẫn trên sân, mà là kiến trúc sư chiến thuật ngoài đường biên. Ở trận ra quân, Flamengo đánh bại Esperance de Tunis - đại diện đến từ Tunisia - với tỷ số 2-0 sáng 17/6.

Không cần phải bàn cãi, Flamengo rõ ràng được đánh giá cao hơn không chỉ nhờ chất lượng cầu thủ mà còn nhờ bản sắc rõ nét mà HLV trẻ tuổi kịp khắc họa. Những diễn biến trên sân cũng cho thấy sự vượt trội của CLB Brazil - đội kiểm soát bóng 69%, tạo ra xG (tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng) lên tới 1,24.

Nếu ai đó cho rằng hành trình ấn tượng của Filipe Luis chỉ là “tuần trăng mật” ngắn ngủi, thì FIFA Club World Cup 2025™ là nơi kiểm chứng. Đây là giải đấu những sai số nhỏ nhất phải trả giá bằng thất bại, và mọi toan tính chiến thuật đều bị soi kỹ đến từng chi tiết.

Với vị thế hiện tại, Flamengo không thể bị xem là “kẻ học việc”, và bản thân Filipe Lus cũng không còn được nhìn bằng ánh mắt khoan dung của một HLV trẻ mới nổi. Sự kỳ vọng đã đến - và thử thách thực sự bắt đầu.

Dù vậy, không thể phủ nhận một điều: những gì Filipe Luis đã làm trong vòng chưa đầy 30 trận là một hiện tượng đáng ngưỡng mộ trong bóng đá Brazil. Trong một môi trường vốn khắc nghiệt, nơi niềm tin với các HLV nội địa hay trẻ tuổi luôn mong manh, ông bước lên với sự điềm tĩnh, bản lĩnh và kết quả cụ thể. Không ồn ào, không chiêu trò, chỉ có chiến thắng và danh hiệu làm thước đo.

Từ một hậu vệ nổi tiếng với lối chơi âm thầm nhưng hiệu quả, Filipe Luis giờ đây viết tiếp chương mới đầy thuyết phục: một HLV trẻ, thông minh, bản lĩnh và có thừa tiềm năng để vươn xa. Và nếu tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, rất có thể cái tên Filipe Luis sẽ không chỉ gây sốt tại Brazil, mà còn sớm bước vào hàng ngũ những chiến lược gia đáng gờm của bóng đá thế giới.

