HLV đầu tiên sắp bị sa thải ở Premier League

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Pierre Sage sẽ trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Premier League mùa này sau khi Crystal Palace rơi xuống vị trí cuối bảng.

Palace chuẩn bị sa thải Pierre Sage.

Đêm 8/11, thất bại 1-3 trước Liverpool khiến tình cảnh của Crystal Palace thêm khó khăn. Đội bóng thành London mới giành được 2 chiến thắng sau 10 vòng và lần đầu tiên trong gần 9 năm phải đứng cuối bảng Premier League. Kết quả đáng thất vọng khiến tương lai của HLV Pierre Sage bị đặt dấu hỏi lớn.

Nhà cầm quân người Pháp có thể trở thành chiến lược gia đầu tiên bị sa thải tại giải đấu mùa này. Trong cuộc tìm kiếm người thay thế, Thomas Frank đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Cựu HLV Tottenham được đánh giá phù hợp với kế hoạch tái thiết đội bóng, dù Sean Dyche cũng nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên trong ban lãnh đạo Crystal Palace.

Sage được bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua sau khi chia tay RC Lens, với nhiệm vụ kế nhiệm Oliver Glasner. Tuy nhiên, khởi đầu không như mong đợi khiến chiến lược gia 47 tuổi chịu áp lực ngày càng lớn.

Với việc Crystal Palace rơi xuống đáy bảng xếp hạng, tương lai của Sage trở nên mong manh. Nhà cầm quân người Pháp khó tránh khỏi nguy cơ phải rời Selhurst Park chỉ sau vài tháng tiếp quản đội bóng.

Không chỉ Sage, cả chiếc ghế của HLV Michael Carrick cũng đang lung lay dữ dội. Sau 10 vòng đấu, MU mới giành được 8 điểm và đứng thứ 18 trên BXH Premier League. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm, "Quỷ đỏ" mới phải đối mặt với tình cảnh đáng báo động như hiện tại.