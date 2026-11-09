Hai cầu thủ MU được CĐV tung hô

Dù phải chia điểm trước Aston Villa, Matheus Cunha và Joshua Zirkzee vẫn nhận được những tràng pháo tay đặc biệt từ người hâm mộ tại Old Trafford.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Ở trận đấu vòng 10 Premier League rạng sáng 9/11, Cunha mang về quả phạt đền để Bruno Fernandes thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho MU trước Aston Villa.

Đến những phút bù giờ cuối hiệp hai, Zirkzee là người rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, trước khi Patrick Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 và giúp MU giữ 1 điểm ở lại Old Trafford.

Cunha được CĐV tung hô. Ảnh: Reuters.

Sau khi trận đấu khép lại, Athletic cho biết Cunha và Zirkzee là hai cầu thủ được các cổ động viên đặc biệt tán thưởng sau trận đấu. Đây là tín hiệu tích cực so với thất bại 0-3 trước Bournemouth cách đó hai tuần, thời điểm người hâm mộ không ngần ngại la ó hầu hết cầu thủ MU. Lần này, bầu không khí tại Old Trafford trở nên dễ chịu hơn, bất chấp kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng.

Cunha đóng vai trò quan trọng ở hai trận đấu gần nhất của MU trước AS Roma (thắng 3-2) và hòa Aston Villa. Tiền đạo người Brazil góp công trong màn ngược dòng ngoạn mục trước Roma tại Champions League, trước khi chơi nỗ lực và mang về trận hòa 4-4 trước Aston Villa.

Zirkzee liên tục ghi bàn cho MU. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Zirkzee đang cho thấy anh xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn. Tiền đạo người Hà Lan không thường xuyên được Carrick sử dụng trong đội hình xuất phát dù Benjamin Sesko đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Dù vậy, Zirkzee đã hai lần ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, lần lượt trước Como và Aston Villa. Sự xuất hiện của chân sút này cũng giúp lối chơi tấn công của MU trở nên khởi sắc hơn.

Trong bối cảnh tương lai Carrick chưa được đảm bảo, Zirkzee có thể trở thành phương án đáng cân nhắc cho vị trí tiền đạo cắm khi Premier League trở lại sau loạt trận FIFA Days tháng 11.

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