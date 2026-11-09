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Thể thao

Cuộc đua vô địch nghẹt thở ở Serie A

  • Thứ hai, 9/11/2026 06:49 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Cuộc đua Scudetto mùa giải năm nay tiếp tục trở nên cực kỳ khó đoán sau loạt trận thuộc vòng đấu thứ 11.

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Lazio (áo đen) trở thành hiện tượng ở Serie A mùa này. Ảnh: Reuters.

Lazio tiếp tục gây ấn tượng khi giữ vững ngôi đầu, Roma bứt phá mạnh mẽ bằng chiến thắng đậm trong khi Inter đánh bại Como để thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu xuống còn 1 điểm.

Sau 11 vòng đấu, Lazio tạo nên bất ngờ lớn khi chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng với 29 điểm. Đội bóng thủ đô thể hiện phong độ ổn định đáng kinh ngạc với 9 chiến thắng, 2 trận hòa và chưa nhận thất bại nào. Tuy nhiên, vị trí số một của thầy trò HLV Gennaro Gattuso chịu sức ép rất lớn từ các đối thủ phía sau.

Ở vòng đấu này, Lazio bị Napoli cầm hòa 1-1, qua đó bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Kết quả lập tức tạo điều kiện để Inter Milan áp sát. Đội bóng thành Milan vượt qua một Como đang thăng hoa với tỷ số 2-0, qua đó nâng tổng điểm lên 28 và chỉ kém ngôi đầu đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Roma cũng là một bất ngờ lớn. Đội bóng áo bã trầu đánh bại Sassuolo 3-0 để có 27 điểm và xây chắc vị trí thứ ba. Với 8 chiến thắng sau 11 trận, Roma đang cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Khoảng cách giữa Lazio và Como, hai đội đứng đầu và thứ năm, hiện chỉ là 6 điểm. Đặc biệt, cả năm đội dẫn đầu đều tạo ra sức ép đáng kể lên nhau.

Serie A vì thế chứng kiến cục diện hiếm thấy khi Lazio bất ngờ thống trị, Inter bám đuổi quyết liệt, Roma trở lại mạnh mẽ, AC Milan âm thầm chờ cơ hội còn Como đang tiến bộ ở mọi mặt trận. Cuộc đua Scudetto hứa hẹn còn nhiều biến động khi mùa giải mới đi qua 11 vòng đấu.

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Cục diện cuộc đua vô địch Serie A sau 11 vòng.

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