HLV đầu tiên ở Club World Cup sắp bị sa thải

Porto không giành được chiến thắng nào ở bảng A khi chỉ có hai trận hòa và một trận thua. Màn trình diễn kém cỏi tại Mỹ khiến CĐV Porto phẫn nộ. Thực tế, dàn cầu thủ và ban huấn luyện Porto, bao gồm cả Chủ tịch Andre Villas-Boas, bị một nhóm khoảng 50 CĐV giận dữ la ó khi vừa đáp xuống sân bay Francisco Sa Carneiro, Bồ Đào Nha.

Theo Record, HLV Martin Anselmi sẽ bị sa thải khỏi vai trò huấn luyện viên tại sân Dragao. Thậm chí ông nhận thức được việc hợp đồng sẽ bị chấm dứt, mặc dù giao kèo còn kéo dài đến tháng 6/2027. Anselmi mới thay thế Vitor Bruno vào tháng 1 năm nay, giúp Porto xếp thứ 3 tại Primeira Liga, nhưng thua AS Roma ở vòng play-off knock-out Europa League.

Tờ A Bola tiết lộ nhà cầm quân 39 tuổi sẽ không đồng ý từ bỏ bất kỳ khoản tiền lương nào còn lại trong hợp đồng nếu bị sa thải trước hạn. Quyết định này sẽ khiến Porto phải chi ra khoảng 7,1 triệu euro đền bù hợp đồng.

Porto bắt đầu chiến dịch FIFA Club World Cup 2025™ với trận hòa 0-0 trước Palmeiras. Họ thất bại 1-2 trước Inter Miami trong trận đấu thứ hai, trước khi có thêm một điểm trong trận hòa kịch tính 4-4 với Al Ahly.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.