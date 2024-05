Hình phạt Decao có thể phải đối mặt

Vợ Decao, Lâm Minh vừa cạo trọc đầu. Đó là động thái mới nhất của người mẫu giữa ồn ào bạo hành. Trong khi đó, chồng của cô vẫn bị tấn công trên mạng xã hội, đến mức fanpage thương hiệu thời trang của Decao hiện bị khóa.

Cách đó ít ngày, Lâm Minh ôm con livestream trong tình trạng hoảng loạn, khóc lóc. Lâm Minh cho biết cô bị bạo hành. Trong livestream sau đó ít giờ, Lâm Minh khẳng định không tha thứ cho người đã bạo hành cô. Tuy nhiên, cô lên tiếng để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Người mẫu cũng hy vọng cộng đồng mạng không đạp đổ “chén cơm của ai”.

Ồn ào nổ ra khiến những hình ảnh của gia đình Lâm Minh trong tập 11 của chương trình Mẹ siêu nhân bị cắt bỏ.

Tới 26/5, Decao lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích: “Mẹ đã tương tác với vợ tôi và lập tức cô ấy cũng tương tác lại. Tôi cũng mất bình tĩnh và tăng tương tác”. Bài đăng càng khiến dư luận phẫn nộ.

Họ cho rằng Decao đang lấp liếm sự thật khi dùng từ “tương tác” thay cho hành vi bạo lực. Ngoài ra, việc Decao mở màn bài đăng bằng cách đưa ra tình trạng sức khỏe của Lâm Minh cũng gây bất bình. Việc đó khiến cộng đồng mạng cảm thấy Decao đang lấy vấn đề tâm lý của vợ ra làm lý do giải thích cho vụ ồn ào. Vì thế, Decao dù đã xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục bị tấn công.

Trao đổi với Tri thức - Znews, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh thông luật cho biết bạo lực là hành vi đáng lên án trong xã hội. Việc bạo lực với người khác có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ người thực hiện hành vi vi phạm gây ra.

Theo luật sư, trong một vụ bạo lực gia đình, cần xác định xem 2 người đã kết hôn, có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay chưa. Nếu người chồng thật sự có hành vi bạo lực với người vợ hoặc ngược lại, thì tùy theo các trường hợp, sẽ có những chế tài xử lý khác nhau.

Xử lý vi phạm hành chính: Trong trường hợp chưa phải vợ chồng, chưa có giấy đăng ký kết hôn thì nếu có căn cứ cho rằng chủ thể thực hiện hành vi vi phạm có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ tại điểm a khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, chủ thể vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng tới 8 triệu đồng.

Trong trường hợp đã là vợ chồng và có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nếu có căn cứ cho rằng người chồng có hành vi bạo lực, bạo hành người vợ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chủ thể vi phạm có thể sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng tới 20 triệu đồng. Chủ thể vi phạm cũng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu hoặc buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân.

Nếu có căn cứ cho rằng chủ thể vi phạm có hành vi bạo hành, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thì căn cứ theo điều 134 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, chủ thể vi phạm có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù với mức phạt tù từ 6 tháng đến mức cao nhất là 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Theo Korea Times, bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng trực tiếp về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nạn nhân mà nó tác động nghiêm trọng tới trẻ em. Theo nghiên cứu do Korea Times chỉ ra, trẻ em tiếp xúc với bạo lực gia đình có nhiều khả năng phải chịu những hậu quả nghiêm trọng như giảm khả năng học tập, kỹ năng xã hội, có xu hướng bạo lực, hành vi nguy hiểm hoặc thói quen phạm pháp. Ngoài ra, trẻ có nguy cơ rất cao mắc chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm trạng hoặc thiếu kỹ năng giao tiếp... Bởi thế, ở bất cứ đâu, hành vi này cũng bị lên án.

Trên thế giới, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị tẩy chay, tiêu tan sự nghiệp khi đang đứng ở đỉnh cao vì những cáo buộc, nghi vấn bạo lực gia đình.

Tháng 8/2014, cô Choi, tự nhận là bạn gái của Kim Hyun Joong tố cáo bạn trai liên tục bạo hành khiến cô bị bầm tím và gãy xương sườn. Thậm chí, Choi cho biết cô bị sảy thai sau vụ việc. Thời điểm đó, Kim Hyun Joong đang làm một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhờ thành công của Vườn sao băng.

Kim Hyun Joong phủ nhận cáo buộc và cho biết chỉ làm Choi bị thương một lần. Tuy nhiên, đó là tai nạn ngoài ý muốn, xảy ra khi anh ta đang tập võ. Choi đã hủy bỏ một số cáo buộc chống lại Kim vào tháng 9/2014 sau khi Kim Hyun Joong xin lỗi cô. Trong phiên tòa sau đó, các công tố viên yêu cầu Kim Hyun Joong nộp phạt 5 triệu won vì làm bị thương Choi. Các công tố viên chỉ ra: "Kim khẳng định anh ấy không có ý định làm tổn thương Choi nhưng thiệt hại từ vụ tấn công là rõ ràng".

Tuy nhiên, quyết định trên bị hủy bỏ vào năm 2016 vì có nhiều bằng chứng được đưa ra ánh sáng. Tòa án dân sự Hàn Quốc tuyên trắng án cho Kim Hyun Joong. Tới tháng 11/2020, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra lệnh cho Choi phải bồi thường thiệt hại cho Kim Hyun Joong 100 triệu won (khoảng 89.700 USD ở thời điểm đó) vì làm tổn hại danh dự của nam diễn viên bởi những cáo buộc sai.

“Không có bằng chứng nào cho thấy Choi sảy thai do bị Kim ngược đãi hoặc ép cô phá thai. Là một người nổi tiếng, hình ảnh và danh tiếng của Kim Hyun Joong trước công chúng đã bị tổn hại rất nhiều”, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giải thích.

Được minh oan nhưng ồn ào năm đó đã khiến Kim Hyun Joong từ ngôi sao hàng đầu mất hoàn toàn chỗ đứng ở showbiz Hàn Quốc. Nhiều năm qua, anh hạn chế xuất hiện trên truyền hình và trước công chúng.

Cao Á Lân cũng đang bị công chúng Trung Quốc tẩy chay vì bê bối ngoại tình và bạo lực với vợ. Tờ Ettoday đưa tin nam diễn viên Cao Á Lân bị Nguỵ Gia tố bạo lực gia đình khi cô đang mang thai. Vào thời điểm Nguỵ Gia ở tháng thứ 5 của thai kỳ, cô bị Cao Á Lân bóp cổ và tát. Nữ diễn viên thậm chí bị đánh đến gãy xương và không thể cử động. Theo Nguỵ Gia, Cao Á Lân còn ngoại tình với diễn viên trẻ kém anh 26 tuổi là Từ Tử Quân.

Hay ngay cả Ngô Kinh cũng phải sống trong căng thẳng sau khi vướng bê bối bạo lực gia đình. Theo Sohu, hình tượng yêu thương gia đình của Ngô Kinh hoàn toàn sụp đổ bởi trong chương trình Chuyến du lịch lãng mạn cùng vợ 3 (năm 2021), nam diễn viên bị tố có thái độ lạnh nhạt, thường xuyên nổi nóng với bà xã Tạ Nam. Khi Tạ Nam tỏ ý muốn giúp đỡ Ngô Kinh nấu ăn, anh thậm chí nói: "Em đang nghi ngờ anh đấy à".

Sự việc căng thẳng đến mức, Tạ Nam phải lên tiếng giải vây cho chồng. Theo Tạ Nam, có rất nhiều người thuyết phục cô ly hôn. Việc này khiến Ngô Kinh lo lắng mỗi ngày.

