Hình ảnh Song Joong Ki bên vợ và 2 con

Song Joong Ki được bắt gặp cùng vợ và hai con trong chuyến đi chơi tại Seoul. Con trai đầu lòng của tài tử gây chú ý vì lớn nhanh.

Theo Xportsnews, mới đây, loạt ảnh Song Joong Ki cùng vợ Katy Louise Saunders và hai con xuất hiện tại công viên Banpo Hangang (Seoul, Hàn Quốc) đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả gia đình của nam diễn viên xuất hiện bên nhau.

Theo những hình ảnh được đăng tải, Song Joong Ki cùng vợ và hai con di chuyển qua lối đi bộ công cộng dưới lòng đất dẫn đến công viên. Nam diễn viên đội mũ, diện trang phục giản dị và trực tiếp đẩy xe nôi chở con gái út. Trong khi đó, con trai đầu lòng đi bên cạnh bố mẹ.

Song Joong Ki cùng vợ Katy Louise Saunders và hai con xuất hiện tại Seoul. Ảnh: Xportsnews.

Đáng chú ý, diện mạo hiện tại của con trai Song Joong Ki thu hút sự quan tâm. Cậu bé hơn 3 tuổi và đã cao gần đến ngang eo bố. So với những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trước đây, con trai nam diễn viên đã lớn lên đáng kể.

Theo lời kể của những người tình cờ bắt gặp gia đình, con trai Song Joong Ki có tính cách vui vẻ, hoạt bát và khá thân thiện. Cậu bé còn chủ động mỉm cười, chào hỏi những người xung quanh.

Theo nguồn tin, con trai đầu lòng của Song Joong Ki thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Đặc biệt, góc nghiêng với sống mũi cao và đường nét khuôn mặt của cậu bé được cho là có nhiều nét tương đồng với nam diễn viên.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders được cho là quen biết thông qua một người bạn chung vào năm 2021. Đến tháng 12/2022, nam diễn viên công khai mối quan hệ tình cảm. Một tháng sau, anh thông báo đã đăng ký kết hôn với Katy, đồng thời xác nhận bà xã mang thai con đầu lòng. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Song Joong Ki sau khi ly hôn Song Hye Kyo vào năm 2019.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders kết hôn vào năm 2023, hiện có hai con chung. Ảnh: Osen.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984 tại Anh, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim như The Lizzie McGuire Movie, Third Person và Welcome Home. Sau khi rời xa màn ảnh, cô có thời gian làm công việc giảng dạy ngoại ngữ. Kể từ khi kết hôn, Katy ít xuất hiện trước truyền thông, chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình. Tháng 4/2026, vợ chồng Song Joong Ki gây chú ý khi cùng tham dự một chương trình hòa nhạc cổ điển tại Seoul.

Sau khi lập gia đình, Song Joong Ki cũng kín tiếng hơn về đời tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh hai con. Tuy nhiên, trong một chương trình phát sóng hồi tháng 9/2025, tài tử cho biết bản thân đang trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời. Anh chia sẻ việc trở thành chồng, thành cha khiến mình có trách nhiệm hơn, đồng thời mang đến động lực mới trong cuộc sống và công việc.