Châu Bùi và Binz ở hiện tại

Sau nhiều tháng vướng tin đồn rạn nứt, Châu Bùi và Binz xuất hiện bên nhau trong video Halloween. Cả hai gây chú ý với màn hóa trang thành chị em nhà Wilson.

Sáng 31/10, Châu Bùi đăng tải video hóa trang cùng Binz nhân dịp Halloween, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Kèm theo video, nữ fashionista viết: "Chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa bởi vì... Giờ chúng tôi đã thành chị em nhà Wilson! Xin giới thiệu bộ phim White Chicks ghi danh vào mùa Halloween 2026".

Trong video, Châu Bùi và Binz cùng đội tóc giả màu vàng, trang điểm đậm, diện trang phục hồng và xanh, tái hiện hình tượng hai chị em nhà Wilson trong bộ phim hài White Chicks (2004).

Cặp đôi hóa trang thành hai chị em nhà Wilson trong phim White Chicks nhân dịp Halloween 2026. Ảnh: @chaubui.

Bên dưới video, diện mạo khác lạ của Binz trở thành chủ đề bàn luận khi nam rapper hóa trang giống bạn gái đến mức khó phân biệt. Ý tưởng tái hiện hai nhân vật trong White Chicks cũng nhận được nhiều lời khen về sự sáng tạo và hài hước.

Ngoài ra, bài đăng cũng phần nào giải đáp những đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi thời gian qua. Trước đó, sáng 30/10, Châu Bùi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái úp mở về việc "không còn bên nhau như một cặp đôi". Phát ngôn lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyện tình cảm của Châu Bùi và Binz liên tục vướng tin đồn rạn nứt suốt nhiều tháng.

Một bộ phận khán giả cho rằng cả hai đã chia tay sau khoảng 6 năm gắn bó. Trong khi đó, không ít người đặt nghi vấn cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, bài đăng mới nhất cho thấy chia sẻ trước đó thực chất liên quan đến màn hóa trang Halloween của Châu Bùi và Binz.

Trước đó, mối quan hệ giữa Châu Bùi và Binz liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Ảnh: @Binz, @chaubui.

Trước đó, mối quan hệ giữa Châu Bùi và Binz nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Từ đầu năm 2026, việc cả hai hạn chế chia sẻ hình ảnh chung, ít tương tác công khai khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn về chuyện tình cảm. Tháng 6, tin đồn tiếp tục xuất hiện khi Châu Bùi vắng mặt tại buổi gặp gỡ người hâm mộ của SpaceSpeakers, nhóm nhạc có Binz là thành viên.

Đến cuối tháng 7, nữ fashionista gây chú ý khi chia sẻ việc chuyển sang nơi ở mới. Trước những suy đoán, cô giải thích quyết định này nhằm tách biệt không gian làm việc và sinh hoạt cá nhân. Sang tháng 8, Châu Bùi tiếp tục vướng tin đồn chia tay sau khi tự giới thiệu tình trạng hôn nhân là "độc thân" trong chương trình Sao nhập ngũ. Cô sau đó giải thích cách dùng từ này dựa trên tình trạng pháp lý của người chưa đăng ký kết hôn.