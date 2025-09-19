Hình ảnh rất khác của Tổng thống Trump trong chuyến công du Anh lần 2

Chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Vương quốc Anh (16 - 18/9) đã trở thành một màn trình diễn ngoại giao tinh tế, khi ông khéo léo tránh rơi vào những câu hỏi “gài bẫy” trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Trump (trái) và ông Starmer (phải). Ảnh: Aljazeera

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện bản lĩnh và sự lịch thiệp hiếm thấy khi nhiều lần tránh rơi vào những câu hỏi gài bẫy từ báo chí. Khoảnh khắc gây chú ý nhất diễn ra khi một phóng viên Mỹ đặt câu hỏi nhắm vào ông Starmer về quyết định công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời ám chỉ liệu London có “ngả về Hamas” trong cuộc xung đột tại Gaza.

Một Tổng thống Trump khác biệt

Trước tình huống dễ bùng phát tranh cãi như vậy, ông Starmer đã đáp trả thẳng thắn: “Hamas là một tổ chức khủng bố, không thể đóng vai trò trong bất kỳ chính quyền Palestine tương lai nào.” Ngay lập tức, ông Trump quay sang, vỗ nhẹ lưng nhà lãnh đạo Anh, mỉm cười khen: “Tốt lắm”. Cử chỉ này vừa phá vỡ sự căng thẳng trong phòng họp, vừa ngầm thể hiện sự đồng tình.

Sự khác biệt quan điểm giữa hai lãnh đạo được thể hiện rõ trong nhiều vấn đề, từ Gaza, Ukraine, di cư cho đến năng lượng. Tuy nhiên, ông Trump được cho là đã thể hiện sự lịch thiệp, tránh né các câu hỏi chỉ trích nhắm vào Đại sứ Anh tại Mỹ vừa bị cách chức Peter Mandelson hay vấn đề tự do ngôn luận, đồng thời tỏ ra tôn trọng những quan điểm khác biệt với Thủ tướng Starmer.

Trước đó, hôm 17/9, ông Trump đã đi xe ngựa của Nhà nước qua khuôn viên Lâu đài Windsor, chiêm ngưỡng các đội cận vệ Grenadier, Coldstream và Scots và duyệt đội danh dự trước khi tham dự bữa tiệc sang trọng cùng với Hoàng gia Anh.

Bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí của Tổng thống Trump gọi đây là những khoảnh khắc "tuyệt vời" trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Còn ông Chris Ruddy, Giám đốc điều hành Newsmax, cho biết ông Trump tỏ ra rất thân thiết với Vua Charles III, coi ông như một người bạn đồng hành. Ông Ruddy cũng tiết lộ rằng Tổng thống đã dành thời gian trò chuyện với Công nương xứ Wales.

"Chúng tôi không biết họ đã nói gì, nhưng bạn có thể thấy ông ấy rất thích thú", ông Ruddy nói thêm.

Sau lễ ký kết thỏa thuận vào ngày hôm sau, lãnh đạo hai nước công bố một sáng kiến hợp tác mới, với mục tiêu tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm và hàng tỷ USD đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Một chuyến đi tuyệt vời

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Starmer - người muốn nhận được sự ủng hộ của ông Trump đối với Ukraine đã bác bỏ khả năng hợp tác với Tổng thống Nga. Điều này rõ ràng đã làm ông Trump hài lòng, bởi trong suốt thời gian có mặt tại Chequers, Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra ôn hòa và điềm tĩnh.

"Tôi hy vọng rằng các quốc gia của chúng ta có thể cùng nhau dẫn dắt một phong trào bảo vệ các giá trị tự do truyền thống ở cả hai bờ Đại Tây Dương", ông chủ Nhà Trắng nói.

Trước chuyến đi, những người hiểu rõ Tổng thống Trump cho rằng ông sẽ tránh gây sức ép lên chủ nhà về những vấn đề nhạy cảm, bởi không "vị khách" nào lại mong muốn "chủ nhà" gặp rắc rối chính trị ngay trước ống kính truyền hình. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn liệu ông Trump có tuân thủ đúng kế hoạch hay không.

Một phóng viên khác từ ITV News dường như cố gắng tạo ra căng thẳng, khi đặt câu hỏi: "Phó Tổng thống JD Vance của ngài nói rằng quyền tự do ngôn luận ở Anh đang bị đe doạ. Ông có đồng ý với ý kiến này không?"

Sau đó, người này cũng tiếp tục hỏi Thủ tướng Anh về vụ việc người dẫn chương trình Jimmy Kimmel tạm thời bị "cấm sóng" vì những lời đùa khiếm nhã về cái chết của Charlie Kirk, một nhà vận động bảo thủ và cũng là đồng minh thân cận của ông Trump.

Dù bị đặt vào thế khó, ông Trump vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy từ cánh báo giới. Ông thể hiện sự tôn trọng đối với ông Kirk và khéo léo mời ông Starmer trả lời.

Căng thẳng chưa dừng lại ở đó. Một nữ phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về Đại sứ Anh vừa bị cách chức Peter Mandelson và liệu Thủ tướng có đồng cảm với việc ông này mất việc vì mối liên hệ với tỷ phú tai tiếng người Mỹ Jeffrey Epstein hay không.

Ông Starmer đối mặt với áp lực rất lớn khi phải giải thích mối quan hệ giữa hai nhân vật này và thời điểm ông biết những thông tin này. Đây là một câu hỏi đầy thử thách.

Tổng thống Trump, mặc dù từng có mối liên hệ với ông Epstein, cũng tránh làm phức tạp tình hình chính trị. "Thực ra, tôi không biết anh ta", Tổng thống trả lời, dù ông Mandelson vừa mới có mặt tại Phòng Bầu dục tuần trước.

Khi rời Anh trên chiếc Không lực Một, Tổng thống Trump có lý do để hài lòng khi đã củng cố mối quan hệ với đồng minh quan trọng nhất của Mỹ mà không gây thêm sóng gió ngoại giao. Trong khi đó, ông Starmer, đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vị khách đặc biệt từ Washington lần này đã chọn cách ứng xử mềm dẻo, thay vì tạo ra những cơn địa chấn chính trị thường thấy.

Một trong những phụ tá thân cận của ông sau đó đã nhắn tin cho The Telegraph.

"Thực sự là một chuyến đi tuyệt vời. Người Anh đã đón tiếp chúng tôi rất chu đáo", người này cho biết.

