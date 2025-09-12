AI đang phá nát vụ điều tra ám sát đồng minh ông Trump

FBI công bố ảnh mờ nghi phạm vụ ám sát Charlie Kirk, nhưng dân mạng lại dùng AI để "nâng cấp" và tạo ra hình ảnh sai lệch.

Người dùng mạng sử dụng AI để tạo ra hình ảnh về nghi phạm ám sát Charlie Kirk. Ảnh: CBC.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố 2 bức ảnh ghi lại hình ảnh đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng khiến nhà hoạt động Charlie Kirk thiệt mạng. Do các bức ảnh này khá mờ, ngay sau khi công bố, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phản hồi bằng các phiên bản ảnh "nâng cấp" bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hình ảnh này trông sắc nét và rõ ràng hơn so với bản gốc, nhưng thực chất chỉ là sản phẩm của sự suy đoán. AI không có khả năng "khám phá" chi tiết ẩn giấu trong một bức ảnh mờ. Thay vào đó, công cụ sẽ dự đoán, lấp đầy khoảng trống dựa trên dữ liệu đã học, đồng nghĩa với việc có thể tạo ra chi tiết không tồn tại trong thực tế.

Những bức ảnh "làm nét" bằng AI của nghi phạm trong bắn Charlie Kirk, nhưng không có khuôn mặt nào giống nhau. Ảnh: Grok.

Nhiều phiên bản ảnh nâng cấp được đăng tải ngay dưới bài viết của FBI. Một số hình ảnh có thể do công cụ Grok trên X tạo ra, số khác được cho là sử dụng các nền tảng như ChatGPT và Gemini. Tuy nhiên, độ chính xác của những bản dựng này rất khác nhau. Thậm chí, có những hình ảnh thể hiện rõ sự sai lệch, chẳng hạn thay đổi màu áo sơ mi hoặc biến gương mặt nhân vật trở nên khác lạ với phần cằm được “cường điệu hóa” quá mức.

Tưởng chừng những hình ảnh này được chia sẻ với lý do "giúp đỡ" cộng đồng nhận diện nghi phạm. Song trên thực tế, chúng đồng thời trở thành công cụ thu hút sự chú ý, nhằm tăng lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Các chuyên gia cảnh báo không có khả năng những hình ảnh AI này hữu ích hơn ảnh gốc của FBI. Thực tế, trong một số vụ việc trước đây, việc dùng AI nâng cấp ảnh đã tạo ra những kết quả gây tranh cãi.

Ví dụ, một bức ảnh độ phân giải thấp của cựu Tổng thống Barack Obama bị AI "nâng cấp" thành hình ảnh một người đàn ông da trắng. Trong một trường hợp khác, ảnh của Tổng thống Donald Trump bị AI thêm vào một khối u không tồn tại trên đầu.

Những sai lệch này cho thấy AI chỉ thực hiện ngoại suy từ dữ liệu hiện có, chứ không thể tái hiện chính xác những gì đã bị mất trong ảnh mờ. Dù công nghệ có thể hữu ích trong một vài ngữ cảnh, song không nên coi các hình ảnh AI tạo ra là bằng chứng xác thực trong điều tra hình sự.

Bản thân FBI trong thông báo cũng chỉ công bố ảnh gốc và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin nếu nhận diện được người trong ảnh. Tuy nhiên, làn sóng "tự nâng cấp ảnh" trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm khi sử dụng công cụ AI trong những vụ việc nhạy cảm liên quan đến an ninh, tính mạng con người.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi, vụ việc lần này tiếp tục làm nổi bật một vấn đề: AI có thể tạo ra hình ảnh trông thật đến mức đánh lừa thị giác, nhưng không đồng nghĩa với độ tin cậy. Đặc biệt trong các cuộc truy lùng tội phạm, dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.