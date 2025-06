Hình ảnh loạt trụ sở phường ở TP.HCM được lắp bảng tên mới

Chiều 26 và sáng 27/6, các đơn vị thi công tiến hành sơn sửa, chỉnh trang mặt tiền và lắp bảng tên tại loạt trụ sở phường mới sau sáp nhập ở quận 5, TP.HCM.

Trụ sở UBND phường Chợ Lớn mới với phần bảng tên đã được lắp và tạm căng bạt che lại để phục vụ công tác sơn sửa, chỉnh trang mặt tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên tại số 131 Triệu Quang Phục, trụ sở Trung tâm Văn hóa quận 5 trước đây và cũng là nơi đặt UBND phường Chợ Lớn mới (sáp nhập từ 4 phường cũ), bảng tên mới đã được lắp hoàn tất chiều 26/6.

Đến sáng 27/6, công nhân tiếp tục thi công sơn sửa phần mặt tiền và chỉnh trang bên ngoài trụ sở.

Sáng 27/6, công nhân tiếp tục thi công sơn sửa phần mặt tiền và chỉnh trang bên ngoài trụ sở phường Chợ Lớn mới.

Trung tâm hành chính công phường Chợ Lớn đặt tại số 527 Hồng Bàng, tức trụ sở UBND phường 14 cũ.

Tương tự, trụ sở UBND phường An Đông mới (đặt tại số 203 An Dương Vương, trụ sở UBND quận 5 cũ) và trụ sở UBND phường Chợ Quán mới (số 211 An Dương Vương) cũng đã được gắn bảng tên mới, chỉnh trang mặt tiền.

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán đã được lắp bảng tên mới.

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường An Đông (đặt tại số 203 An Dương Vương, trụ sở UBND quận 5 cũ) đã được lắp bảng tên mới.

Trung tâm hành chính công của phường An Đông được bố trí tại số 45 Phước Hưng, trong khi phường Chợ Quán đặt trung tâm hành chính tại số 53A Trần Phú – trụ sở UBND phường 4 cũ.

Đơn vị thi công đang lắp bảng tên mới bên ngoài trụ sở phường Chợ Quán.

Một cán bộ UBND quận 5 cho biết trong những ngày qua, các đơn vị đang hoàn tất việc lắp đặt bảng tên, sơn sửa mặt tiền, đồng thời bố trí lại không gian, cơ sở vật chất bên trong trụ sở phường mới để chuẩn bị cho ngày hoạt động chính thức (1/7).

Khu vực Trung tâm hành chính công tại các phường mới cũng được hoàn thiện để bảo đảm tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân thông suốt.

Mô hình Trung tâm hành chính công tại các phường Chợ Quán mới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quận 5 (cũ) có 3 phường mới gồm: Phường Chợ Lớn: sáp nhập từ các phường 11, 12, 13, 14, diện tích khoảng 1,6 km², dân số gần 85.000 người. Phường Chợ Quán: hợp nhất từ phường 1, 2, 4, diện tích 1,2 km², dân số khoảng 63.500 người. Phường An Đông: sáp nhập từ phường 5, 7, 9, diện tích khoảng 1,3 km², dân số khoảng 81.200 người.