Hình ảnh lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Không gian ngày trọng đại được thiết kế tỉ mỉ theo hai màu chủ đạo là xanh và trắng. Những ngày qua, gia đình cô dâu dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Một lượng hoa tươi lớn được huy động để trang hoàng cho ngày đặc biệt.

Lễ ăn hỏi có sự tham gia của đại diện gia đình hai bên, người thân và số ít bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Toàn bộ concept cho ngày trọng đại được hoa hậu lên ý tưởng và thuê đội ngũ hoàn thiện.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong ngày đặc biệt. Cô dâu diện áo dài trắng được thêu tay thủ công. Phom áo truyền thống cùng thiết kế cổ điển đem đến vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho hoa hậu. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng và để tóc buông xõa tự nhiên. Hoa hậu Việt Nam lưu lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trước khi lễ ăn hỏi diễn ra.

Ông Nguyễn Viết Hải, người sáng lập và điều hành Tập đoàn Sơn Hải bên cạnh vợ và con trai trong lễ ăn hỏi. Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại. Nhà trai mang 9 tráp sính lễ sang hỏi cưới Đỗ Thị Hà. Hoa hậu hẹn hò doanh nhân Viết Vương vài năm qua nhưng không chia sẻ chuyện tình cảm. Cô cho biết: “Tôi không phải giấu, chỉ muốn giữ cho người bên cạnh sự bình yên. Tôi là người của công chúng, còn họ thì không. Tôi mong họ vẫn được sống thoải mái, hồn nhiên như trước".

Dàn phù dâu là các hoa hậu, á hậu gồm Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư... Họ là những đồng nghiệp thân thiết nhiều năm với Đỗ Thị Hà.

Các người đẹp diện áo truyền thống, tông màu pastel nhã nhặn, được cô dâu, chú rể đặt may riêng.

Sau lễ ăn hỏi, lễ thành hôn của cô dâu, chú rể sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tại quê nhà Quảng Trị. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải sáng lập và điều hành nhiều năm.

