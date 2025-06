Hình ảnh hiếm thấy của Xabi Alonso ở Real Madrid

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì hàng loạt cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc tế, Real Madrid bước vào tuần lễ tập luyện đầu tiên với quân số mỏng hiếm thấy. Thế nhưng, thay vì than phiền hay điều chỉnh theo kiểu hình thức, HLV Xabi Alonso chọn một cách tiếp cận đầy khác biệt: khoác áo lưới, xỏ giày, và trực tiếp tham gia tập luyện như một cầu thủ thực thụ.

Không phải biểu diễn, không phải tô vẽ - mà là hành động thực sự, khơi mở cho một kỷ nguyên mới tại Valdebebas.

Ở tuổi 43, Xabi Alonso vẫn giữ vóc dáng gọn gàng và nền tảng kỹ thuật từng đưa ông trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc thế giới. Nhưng điều đáng nói không nằm ở thể trạng, mà là cách cựu danh thủ người Tây Ban Nha truyền tải thông điệp bằng hành động.

Trước một đội hình chỉ có vỏn vẹn sáu cầu thủ đội một đạt thể trạng tốt nhất - gồm Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Raul Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos và Rodrygo Goes - Xabi Alonso không đứng ngoài. Ông trực tiếp xỏ giày, hoà mình vào các bài tập luân chuyển bóng, phối hợp nhóm và tổ chức phòng ngự - như thể bản thân vẫn còn là thành viên trong phòng thay đồ.

Hành động ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Đó là sự hiện diện của một thủ lĩnh thực sự - người không ngồi cao chỉ tay năm ngón, mà sẵn sàng cùng làm, cùng đổ mồ hôi, cùng truyền cảm hứng.

Real Madrid đang tạm thiếu vắng chín tuyển thủ quốc gia do lịch thi đấu quốc tế. Những cái tên như Luka Modric, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Alexander-Arnold hay Dean Huijsen đều được phép nghỉ đến ngày 13/6. Riêng Andriy Lunin, Arda Güler và Vinicius Jr. được phép bay thẳng đến Miami để hội quân.

Trong khi đó, một số trụ cột khác như Fede Valverde, David Alaba và Brahim Diaz đang dần trở lại. Dani Carvajal và Eder Militao vẫn được theo dõi sát sao trong giai đoạn cuối hồi phục. Với đội hình chính thiếu hụt nghiêm trọng, ban huấn luyện buộc phải kết hợp cùng các cầu thủ trẻ như Fran Gonzalez, Mario Martín, Diego Aguado, Fortea...

Thay vì điều chỉnh buổi tập theo hướng giảm tải, Alonso chọn cách giữ nguyên cường độ và lấp vào vị trí thiếu hụt bằng chính mình. Đó không chỉ là giải pháp tình thế, mà là cách ông thể hiện trách nhiệm - bằng hành động cụ thể và tinh thần dấn thân.

Một HLV hiện đại không chỉ giỏi về chiến thuật, mà còn phải biết cách gắn kết, truyền cảm hứng và định hình bản sắc cho đội bóng. Xabi Alonso hiểu điều đó, và ông đang từng bước xây dựng Real Madrid theo cách của riêng mình - bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Không chỉ là sơ đồ, những đường chuyền hay tình huống cố định, ông muốn các cầu thủ cảm nhận được tinh thần làm việc, cống hiến và kỷ luật bằng chính ánh mắt, cử chỉ và những cú chạm bóng trong các buổi tập. Một kiểu "huấn luyện nhập vai" - nơi nhà cầm quân không ngại lấm lem sân cỏ để gieo mầm sự gắn bó.

Alonso mang trong mình bản sắc của Real Madrid - nơi ông từng là một phần của thế hệ vô địch Champions League. Đồng thời, bản thân kết hợp sự chỉn chu trong tổ chức từ bóng đá Đức và chất thực dụng chiến thuật kiểu Basque. Tất cả đang từng bước được ông “tái lập” tại Valdebebas - không bằng lời hứa, mà bằng hành động.

Ngày 18/6, Real Madrid sẽ mở màn chiến dịch Club World Cup bằng trận gặp Al Hilal. Đó sẽ là thách thức đầu tiên của Alonso trên cương vị HLV trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong một giải đấu chính thức. Với lực lượng còn nhiều thiếu hụt, sự chuẩn bị chưa thể trọn vẹn, nhưng tinh thần là điều không thiếu - nhất là khi người đứng đầu đã đích thân xỏ giày vào sân để dẫn dắt tập thể.

Không cần tuyên ngôn lớn lao, cũng không hứa hẹn viển vông, Alonso đang dần khắc họa hình ảnh một nhà cầm quân sẵn sàng hy sinh sự an nhàn để đổi lấy kỷ luật, kết nối và tinh thần chiến đấu. Và đó có thể chính là yếu tố giúp Real Madrid tiến xa - không chỉ ở Club World Cup, mà trong cả hành trình dài phía trước.

Giữa sân Valdebebas, không chỉ có HLV Xabi Alonso đang làm việc. Có cả tiền vệ Xabi Alonso năm nào - vẫn điềm tĩnh, sắc sảo và giàu nội lực - đang lặng lẽ gieo lại tinh thần Real Madrid đúng nơi nó thuộc về: trên sân cỏ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.