Real Madrid thức giấc cùng Xabi Alonso

7h30 ngày 9/6, khi mặt trời còn chưa kịp hong khô những giọt sương trên mặt cỏ Valdebebas, Xabi Alonso đã có mặt. Không tiếng còi, không ống kính rầm rộ, không buổi ra mắt xa hoa - chỉ là một người đàn ông, bước vào nơi mình từng thi đấu, nay quay lại để dựng xây một đế chế mới.

Ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ huấn luyện Real Madrid bắt đầu như thế với Xabi Alonso. “Khi bóng đá đã chảy trong máu, nó đánh thức tôi lúc 2 giờ sáng. Tôi bật dậy, lật qua lật lại, nghĩ về đội hình, tập luyện, kế hoạch. Không thể ngủ nổi nếu chưa buộc xong mọi nút thắt”, Xabi Alonso nói với El Pais.

Và vào buổi sáng ấy, đam mê mãnh liệt với bóng đá đã khiến Xabi Alonso có mặt tại trung tâm huấn luyện sớm hơn hầu hết nhân viên. Với ông, bóng đá không phải công việc, càng không phải sân khấu. Đó là cơn thôi thúc bản năng, là trách nhiệm với thứ di sản mà bản thân được trao lại - đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Xabi không mất thời gian để bắt tay vào việc. Sau vòng chào hỏi ngắn gọn, ông tổ chức ngay cuộc họp chiến thuật đầu tiên cùng ê-kíp: trợ lý Sebas Parrilla, chuyên gia thể lực Ismael Camenforte, và trợ lý kỹ thuật Alberto Encinas - những người Xabi mang theo từ hành trình thành công tại Leverkusen. Hai gương mặt cũ - HLV thủ môn Llopis và chuyên gia thể lực Pintus - vẫn ở lại, nhưng giờ là những "người quản lý hiệu suất", với vai trò chiến lược hơn.

Cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ, không phải để phân tích chi tiết mà để xác lập những đường nét lớn cho một tuần đầy biến động. Chỉ còn bốn buổi tập trước khi toàn đội bay sang Mỹ du đấu, nên không thể ôm đồm. Những nét cọ đầu tiên được vẽ bằng tầm nhìn - không vội, nhưng cũng không lùi bước.

Sau đó, Xabi bước vào phòng thay đồ. Ở đó, chỉ có 15 cầu thủ đội một, nhưng cũng chỉ năm người đạt thể trạng 100%: Lucas Vazquez, Raul Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos và Rodrygo Goes. Sáu người khác như Thibalut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Fede Valverde và Brahim Diaz chỉ tập nhẹ, trong khi Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga và Endrick thậm chí không ra sân. Một đội hình rời rạc, thiếu đồng bộ - nhưng là điều mà Xabi đã lường trước.

Ông đến từng người, bắt tay và trò chuyện ngắn gọn. Không có bài diễn văn dài dòng, không tuyên bố gây sốc - chỉ một lời hứa giản dị nhưng sâu sắc: "Tôi sẽ cống hiến 200% cho các bạn. Đổi lại, tôi muốn thấy điều tương tự.". Một lời hứa không cần hoa mỹ, nhưng mang tinh thần của cả triều đại.

Nhận thấy đội hình chính chưa đủ, Xabi ngay lập tức triệu tập 10 cầu thủ trẻ từ học viện La Fabrica: Fran Gonzalez, Mestre, Fortea, Jacobo Ramon, Diego Aguado, Yusi, Chema, Mario Martin, Victor Munoz và Gonzalo. Trong số này, nhiều người sẽ lên đường sang Mỹ - có thể tới 60% được giữ lại.

Mario Martin - vừa trở về từ Valladolid - là cái tên nổi bật nhất, nhưng với Xabi, điều quan trọng hơn cả là tinh thần: ông muốn đặt niềm tin vào cây nhà lá vườn. Những gì cựu thuyền trưởng Bayer Leverkusen từng làm với Wirtz, Hincapie và Grimaldo tại Đức giờ đây được tái hiện ở Real Madrid. Xabi hiểu rằng một đội bóng vĩ đại không chỉ là mua sắm bom tấn, mà còn là sự nối dài của truyền thống, là cơ hội dành cho các cầu thủ lớn lên dưới màu áo trắng.

Xabi chưa thể làm việc với toàn bộ đội hình trong tuần này. Một loạt ngôi sao vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Huijsen, Tchouameni và Mbappe sẽ góp mặt sớm. Modric dự kiến hội quân vào ngày 11/6, còn Bellingham và Alexander-Arnold thì đến muộn hơn do trận giao hữu cuối cùng với Senegal. Riêng Lunin, Güler và Vinicius sẽ chỉ hội quân khi toàn đội sang đến Mỹ.

Trên lý thuyết, việc thiếu vắng nhiều trụ cột là bất lợi. Nhưng với Xabi, đó lại là khoảng trống để ông gieo mầm. Ông cần những ngày tĩnh lặng đầu tiên để truyền đạt triết lý, để tạo dựng sự gần gũi, để các cầu thủ trẻ cảm thấy được trân trọng. Tập luyện không chỉ là rèn thể lực, mà là xây dựng mối quan hệ - điều bản thân coi là nền tảng của mọi chiến thắng.

Vào ngày 18/6, Xabi Alonso sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Real Madrid, gặp Al Hilal tại sân Hard Rock (Miami). Hơn 64.000 khán giả sẽ có mặt, hàng triệu người theo dõi qua truyền hình - nhưng trước hết, ông có bốn ngày tại Valdebebas, và hơn một tuần tại Mỹ, để chuẩn bị cho điều đó.

Không có cú nổ nào trong buổi sáng đầu tiên, nhưng có những tín hiệu: cách ông bắt tay cầu thủ, sự chỉn chu trong các buổi họp, cái cách ông bước ra sân tập với ánh mắt chăm chú. Những chi tiết nhỏ, nhưng lại là cơ sở của mọi vĩ đại.

Xabi Alonso không đến để thay đổi mọi thứ trong một đêm. Nhưng ông đến với khát vọng rõ ràng: thổi luồng sinh khí mới vào Real Madrid, bắt đầu từ thứ tình yêu bóng đá vô điều kiện mà ông gọi là "con bọ" - thứ sẽ không bao giờ rời bỏ ông, cũng như những người yêu mến màu áo trắng hoàng gia.

