Xabi Alonso chống lại lời nguyền Tây Ban Nha tại Real Madrid

Thử thách của Alonso không đơn thuần là dẫn dắt Real Madrid vượt qua một Barcelona đang có nền tảng ổn định hơn. Thử thách lớn nhất là phá vỡ “lời nguyền” khiến mọi HLV người Tây Ban Nha thất bại ê chề tại Real Madrid kể từ năm 2003.

Sau Vicente del Bosque - người giành 7 danh hiệu, bao gồm 2 Champions League - Real Madrid liên tục thử nghiệm với các HLV quốc nội. Kết quả là một chuỗi bi kịch mang tên: Camacho, Mariano Garcia Remon, Lopez Caro, Juande Ramos, Rafa Benitez và Julen Lopetegui. Không ai trong số họ trụ lại được một mùa giải. Không một chiếc cúp nào được giành. Nếu có một “danh hiệu” để gọi tên chuỗi nhiệm kỳ này, thì đó chỉ có thể là “ngắn ngủi, hỗn loạn và thất bại”.

Rafa Benitez từng được xem là một dự án dài hạn - người mang theo hồ sơ Champions League từ Liverpool, nhưng lại gãy gánh sau 215 ngày và 25 trận. Ngay từ ngày đầu, ông gây hoài nghi khi không dám khẳng định Cristiano Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới, khi chỉnh Luka Modric không dùng má ngoài, khi đặt luật cho cả phòng thay đồ. Cái giá là sự lạnh nhạt đến từ các siêu sao - một điều không bao giờ tồn tại dưới thời Carlo Ancelotti.

Julen Lopetegui thì càng thảm hơn. Chỉ sau 137 ngày, 14 trận và trận thua 1-5 trước Barcelona, ông ra đi giữa bối cảnh phòng thay đồ không còn Ronaldo, và những sự thay thế như Mariano hay Thibault Courtois không đủ để khỏa lấp khoảng trống. Trong một CLB mà "giá trị phòng thay đồ" luôn cao hơn sơ đồ chiến thuật, ông - người từng là HLV đội tuyển quốc gia - bị nuốt chửng như một kẻ xa lạ.

Camacho, biểu tượng một thời của bóng đá Tây Ban Nha, thậm chí chỉ trụ được 6 trận trong lần trở lại Real năm 2004. Ông chia sẻ sau này: “Tôi không làm phiền ai nếu chúng tôi thắng, nhưng để thắng, họ phải biết đối thủ là ai. Dù có là Galacticos thì tôi cũng phải nói cho họ cách đối thủ chơi bóng”. Một triết lý đúng - nhưng sai môi trường.

Không thể nói về lời nguyền HLV Tây Ban Nha mà không nhắc tới người đàn ông quyền lực nhất Bernabeu: Florentino Perez. Từ quyết định không gia hạn với Del Bosque - dù nhà cầm quân này vừa giành La Liga - đến việc liên tục thay tướng giữa mùa, Florentino Perez luôn theo đuổi một hình mẫu “HLV quốc tế, hiện đại, chiến lược và... dễ kiểm soát”.

Điều trớ trêu là chính ông, người từng sa thải Del Bosque với lý do “cần một HLV mang tính chiến thuật cao hơn”, lại sau đó chìm đắm trong những nhiệm kỳ hỗn độn với các HLV quốc nội thiếu khí chất dẫn dắt những cái tôi khổng lồ.

Trong lịch sử, Real Madrid giành 62 danh hiệu dưới thời HLV nước ngoài, so với 53 danh hiệu của các HLV người Tây Ban Nha. Con số này không đơn thuần phản ánh thực lực huấn luyện, mà còn cho thấy “hệ sinh thái quyền lực” tại Bernabeu chỉ phù hợp với những người đủ xa để không bị cuốn vào nội bộ - nhưng đủ gần để kiểm soát cái tôi ngạo nghễ của siêu sao.

Vậy Xabi Alonso có gì khác biệt?

Trước hết, ông không phải người xa lạ. Là cựu cầu thủ Real Madrid, từng thi đấu dưới tay Jose Mourinho, Ancelotti, và hiểu cách thức hoạt động ở Bernabeu. Nhưng quan trọng hơn, Alonso chứng minh được năng lực thực sự trên ghế huấn luyện với Bayer Leverkusen: bất bại cả mùa Bundesliga, giành cú đúp quốc nội và định hình một tập thể chơi thứ bóng đá hiện đại, cơ động và chính xác như đồng hồ Đức.

Tuy nhiên, Leverkusen không phải Real Madrid. Ở Bernabeu, chiến thắng là điều bắt buộc - và ngay cả điều đó đôi khi cũng không đủ. Zinedine Zidane từng bị nghi ngờ sau khi vô địch Champions League mùa đầu tiên. Ancelotti từng bị sa thải ngay sau khi vô địch Cúp Nhà vua và về nhì La Liga.

Alonso mang theo sự pha trộn giữa “tính hiện đại của bóng đá châu Âu” và “tâm lý biết mình đang ở đâu”. Ông có thể không mắc sai lầm của Benitez - người quá rạch ròi. Cũng không quá nhu nhược như Lopetegui - người chưa kịp thiết lập uy quyền. Nhưng Alonso sẽ phải vượt qua thứ thử thách không ai làm được suốt hai thập kỷ: làm HLV người Tây Ban Nha thành công ở Real Madrid.

Lúc này, câu hỏi không phải là “Xabi Alonso có giỏi không?”, ngược lại, đó là “Real Madrid có sẵn sàng cho một HLV Tây Ban Nha thành công không?”. Khi cấu trúc quyền lực nghiêng về phòng thay đồ, khi sự kiên nhẫn là điều xa xỉ, và khi áp lực từ chính chủ tịch là một phần của định chế, Alonso đang đứng trước ván cờ có thể định đoạt cả sự nghiệp huấn luyện.

Nếu ông thất bại, đó sẽ chỉ là một cái tên nữa được ghi thêm vào danh sách "kẻ đến rồi đi" của Bernabeu. Nhưng nếu thành công - Xabi Alonso sẽ không chỉ viết lại lịch sử cho Real Madrid, mà còn viết lại cả chương khẳng định giá trị HLV nội trên chính mảnh đất vốn không dành cho họ.

