Hình ảnh hiếm hoi từ phòng thay đồ của nhóm bị loại Chelsea

Axel Disasi vừa khiến dư luận xôn xao khi đăng tải loạt hình ảnh từ bên trong nhóm “bomb squad” - nơi tập hợp những cầu thủ bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Enzo Maresca tại Chelsea.

Trung vệ người Pháp, từng được cho Aston Villa mượn nửa sau mùa trước, hiện không còn tương lai ở Stamford Bridge. Trên Instagram, Disasi chia sẻ khoảnh khắc trong phòng thay đồ của nhóm “bị loại”.

Đó là một căn phòng nhỏ, trống trải với băng ghế gỗ, hai ô cửa sổ và chiếc điều hòa gắn tường. Khung cảnh này bị ví như phòng thay đồ của các đội bóng hạng thấp, hoàn toàn trái ngược sự xa hoa quen thuộc ở Chelsea.

Tên của Disasi, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka (vừa sang Burnley) và Lesley Ugochukwu được gắn trên ghế ngồi, khẳng định sự tồn tại của “khu vực riêng” dành cho những cái tên bị đẩy ra ngoài kế hoạch. Hình ảnh còn ghi lại Alfie Gilchrist - tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, người vừa trở lại sau thời gian cho mượn ở Sheffield United nhưng không được mua đứt - ngồi thất thần trong góc.

Chelsea bước vào mùa hè với con số khổng lồ: 43 cầu thủ hội quân. Ban lãnh đạo buộc phải thanh lọc lực lượng, đồng thời đẩy đi những cái tên không còn phù hợp.

Raheem Sterling là một trong số 9 cầu thủ chuẩn bị chia tay. Sau mùa giải thất vọng khi khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn, anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với mức lương 325.000 bảng/tuần, và cả CLB lẫn cầu thủ đều muốn tìm giải pháp dứt điểm trong kỳ chuyển nhượng này.

Song song đó, Chelsea cũng đang tìm bến đỗ mới cho Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Disasi, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka và thậm chí cả Tyrique George. Hậu vệ trẻ người Argentina Aaron Anselmino cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu.

Theo Telegraph, đội bóng thành London đặt mục tiêu thu về khoảng 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trước khi thị trường đóng cửa, qua đó cân bằng ngân sách và đưa mức chi tiêu ròng về gần như bằng 0. Những hình ảnh mà Disasi chia sẻ không chỉ phơi bày một góc tối của bóng đá đỉnh cao, mà còn cho thấy sự khắc nghiệt trong cuộc tái thiết không khoan nhượng ở Chelsea.