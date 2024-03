Hình ảnh gây phẫn nộ của cầu thủ MU

Brandon Williams bị chỉ trích khi hai lần đậu xe ở khu vực dành cho người khuyết tật trong cùng một ngày.

Williams bị phát hiện liên tiếp đậu xe ở khu vực dành cho người khuyết tật.

Hậu vệ MU đậu chiếc Land Rover Defender trị giá 100.000 bảng tại bãi đỗ dành cho người khuyết tật ở một siêu thị. Cùng một ngày, Williams tiếp tục bị phát hiện có hành động tương tự khi lái xe tới một tòa nhà cao tầng tại khu vực Wilmslow, Cheshire.

Hành động của Williams khiến nhiều người bất bình. "Tôi biết cậu ấy đang chấn thương nhưng ai đó có thể cần chỗ đỗ xe này hơn", "Cậu ta kiêu ngạo, ngu ngốc hoặc cả hai", "Nên có hình phạt thích đáng"... là phản ứng của hầu hết cộng đồng mạng.

Hè 2023, Williams gia nhập Ipswich Town theo dạng cho mượn. Anh có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi không thi đấu phút nào trong năm 2024 do dính chấn thương và bị trả về lại MU vào tháng 12/2023.

Williams gần như không có tương lai ở Old Trafford. Cầu thủ người Anh mới ra sân một trận cho "Quỷ đỏ" kể từ khi HLV Erik ten Hag lên nắm quyền. Theo The Athletic, Williams khả năng ra đi theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.

Williams được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội lên đội một từ giai đoạn 2 mùa 2019/20. Càng về sau, Williams đánh mất vị trí. Khi Solskjaer rời MU, Williams bị đánh bật hoàn toàn.