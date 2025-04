Hình ảnh gây chú ý của Neymar

Trong trận Santos hòa 2-2 trước Bahia, Neymar không có tên trong đội hình thi đấu do chưa bình phục chấn thương. Anh xuất hiện trong phòng thay đồ để trò chuyện và ủng hộ các đồng đội trước khi trận đấu diễn ra.

Bộ trang phục của Neymar cũng gây sự chú ý của cư dân mạng. Tiền đạo người Brazil mặc áo thun in hình Batman, quần đen và giày boots vàng. Anh đứng giữa các đồng đội, chăm chú lắng nghe chỉ đạo của HLV. Theo truyền thông Brazil, Neymar đã rời đi ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Kể từ ngày 10/3, Neymar đã phải ngồi ngoài do chấn thương gân kheo. Cựu cầu thủ của Barcelona đã bỏ lỡ 3 trận đấu với Santos ở mùa giải mới. Anh cũng không thể tham gia các trận đấu vòng loại World Cup 2026 của Brazil gặp Colombia và Argentina.

Hôm 2/4, Neymar gây phẫn nộ khi tham dự một trận đấu tại King's League với tư cách Chủ tịch CLB, trong thời điểm chưa bình phục chấn thương. CĐV Santos tỏ ra không hài lòng và nghi ngờ sự cống hiến của Neymar cho đội nhà. Thay vì đến cổ vũ Santos thi đấu, cựu sao PSG lại chọn xuất hiện tại một sự kiện khác.

Trong bối cảnh Santos vẫn chưa thắng trận nào ở giải VĐQG Brazil từ đầu mùa này, người hâm mộ hy vọng rằng cựu sao PSG sẽ sớm bình phục để góp mặt trong các trận đấu tiếp theo.

Santos sẽ có chuyến làm khách trên sân của Fluminense vào ngày 14/4.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.