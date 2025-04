Mourinho phản ứng trước án cấm chỉ đạo

Ban đầu, TFF cân nhắc áp dụng án phạt từ 5-10 trận cho Mourinho. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình huống diễn ra trước đó, những người đứng đầu đã quyết định giảm án phạt. TFF chấp nhận lời giải thích rằng Mourinho đã bị khiêu khích bởi HLV Okan Buruk của Galatasaray ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Cựu HLV của Chelsea và Real Madrid đã có hành động bóp mũi đồng nghiệp Okan Buruk sau trận đấu tại cúp Quốc gia hôm 3/4. Ngoài án phạt cấm chỉ đạo 3 trận, Mourinho còn phải nộp phạt 6.000 bảng.

Chia sẻ sau khi nhận án phạt, Mourinho cho biết: "Một bức ảnh đáng giá nghìn lời nói. Nếu tôi kể lại những gì đã xảy ra, đó sẽ là phiên bản của tôi. HLV Galatasaray cũng có quan điểm riêng của mình. Lời nói không có nhiều ý nghĩa và những bức ảnh sẽ nói lên tất cả. Tôi chắc chắn những nơi như Hollywood đã chứng kiến những gì đã xảy ra".

"Người đặc biệt" chế nhạo Okan Buruk về khả năng diễn xuất trước ống kính, đồng thời cho rằng tình huống tác động không đủ mạnh để khiến HLV người Thổ Nhĩ Kỳ phải đau đớn đến thế.

Vụ việc vừa qua đã gây bão tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều ý kiến kêu gọi ban tổ chức nên treo giò Mourinho lên tới 10 trận. Galatasaray tỏ ra gay gắt và lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Mourinho, cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã "gây tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ".

Hiện tại, Fenerbahce đứng thứ hai tại giải Super Lig, kém đội đầu bảng Galatasaray 3 điểm.

