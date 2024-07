Hình ảnh đối lập đáng kinh ngạc giữa Kane và Yamal

Kane thi đấu bóng đá đỉnh cao trong thời gian dài và trở thành Vua phá lưới tại Premier League, Bundesliga, Champions League và World Cup. Chân sút này còn sở hữu nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Anh (66). Song, tiền đạo 30 tuổi chưa có danh hiệu tập thể nào.

Trái lại, Yamal vừa bước ra ánh sáng. Sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Barcelona và tuyển Tây Ban Nha vào năm 2023, ngôi sao này nhanh chóng trở thành trụ cột và được ra sân thường xuyên ở cả hai đội bóng. Người mới bước sang tuổi 17 hôm 13/7 thăng tiến thần tốc và đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại EURO 2024.

Trên thực tế, Kane không có giải đấu ấn tượng bằng Yamal. Dù đang đồng sở hữu nhiều bàn thắng nhất (3) trong danh sách Vua phá lưới, tiền đạo Bayern Munich không chơi nổi bật. Các pha lập công của anh đều đến từ đệm bóng cận thành hoặc penalty và không tạo khác biệt nổi bật trong các trận đấu của tuyển Anh.

Các CĐV có lý do để nghi ngờ khả năng đóng góp của Kane ở vị trí số 9, trong bối cảnh Ivan Toney hay Ollie Watkins đã chứng minh năng lực, cho thấy khả năng tạo đột biến từ ghế dự bị. Bất chấp điều đó, cựu danh thủ “Tam sư” Gary Neville và Wayne Rooney tin rằng: “Kane là cầu thủ Anh vĩ đại nhất lịch sử và phải đá chính trong trận chung kết”.

“Kane không có phong độ cao tại EURO. Nhiều khả năng cậu ấy không có thể trạng tốt nhất. Tôi sẽ không bất ngờ nếu thông tin về các chấn thương của Kane lộ diện sau giải đấu. Tất nhiên, có cảm giác đội bóng chơi tốt hơn khi không có cậu ấy. Song, Kane vẫn là thủ lĩnh và được HLV Gareth Southgate cùng các đồng đội trao trọn niềm tin”, Neville bình luận.

Trong khi đó, Yamal đang thành công rực rỡ tại EURO 2024 và thậm chí là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải” dù mới bước sang tuổi 17. Ngôi sao Barca lập kỷ lục khi là người trẻ nhất từng ra sân (6), kiến tạo (3), và ghi bàn (1) tại giải đấu.

Yamal tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử EURO khi lập siêu phẩm vào lưới tuyển Pháp tại vòng bán kết. “Có quá khi đánh giá một cầu thủ 16 tuổi thuộc đẳng cấp thế giới (world-class) không?”, AS bình luận sau trận đấu hôm 10/7.

Adrien Rabiot có lẽ sẽ nhớ mãi cơn ác mộng do Yamal gây ra. Trước cuộc đối đầu trên, tuyển thủ Pháp có những lời lẽ thách thức tiền đạo cánh trẻ tuổi. Kết quả là Rabiot bị chính Yamal đánh lừa trước khi ghi siêu phẩm sút xa rồi buông lời chế giễu sau trận: “Giờ thì nói gì xem nào”.

Có vẻ Declan Rice rút kinh nghiệm từ vụ việc trên. Khi được hỏi về tiền đạo 17 tuổi trước trận chung kết, tuyển thủ Anh dành lời khen: “Tôi đọc được thông tin Yamal chỉ 12 tuổi khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thật khó tin. Cậu ấy cho thấy năng lực đáng sợ dù còn rất trẻ”.

Yamal và Kane, một bên là cậu nhóc 17 tuổi trong khi bên còn lại đã 30 tuổi, chiến đấu cho danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này thật trớ trêu vì Kane gần gấp đôi tuổi Yamal.

Chân sút ít kinh nghiệm hơn đang thể hiện phong độ cao, nhưng bản lĩnh của người lớn tuổi hơn có thể tạo khác biệt trong một trận chung kết. Niềm vui chỉ dành cho kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Anh và Tây Ban Nha rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội).

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.