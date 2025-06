HIEUTHUHAI lộ ảnh hẹn hò Tăng Mỹ Hàn

Mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp thân mật của chủ nhân bản rap "Trình" và Tăng Mỹ Hàn. Hiện tại, hai người đều chưa lên tiếng.

Tối 17/6, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp chung của HIEUTHUHAI và bạn gái Tăng Mỹ Hàn. Trong những bức ảnh được dân mạng lan truyền, cặp đôi chụp ảnh photobooth và không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ, thân mật dành cho nửa kia. Cả hai tựa sát nhau, bạn gái trao nụ hôn ngọt ngào lên má nam rapper.

Đây là lần hiếm hoi hình ảnh cặp đôi tình tứ được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn rất kín tiếng chuyện đời tư, giấu kín thông tin hẹn hò.

Loạt ảnh trên hiện thu hút nhiều bàn luận. Có những đồn đoán cho rằng chúng được chụp trong buổi tiệc sinh nhật gần đây của Tăng Mỹ Hàn. Ở góc độ khác, nhiều dân mạng cho rằng loạt ảnh trên có thể do chính tiệm photobooth để lộ.

Hiện tại, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn đều chưa lên tiếng về loạt ảnh trên.

Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi lan truyền trên mạng xã hội vào tối 17/6.

Trước đó, Tăng Mỹ Hàn cũng chia sẻ trên story của Instagram loạt ảnh chụp tại buổi tiệc sinh nhật. Song sự chú ý của cộng đồng mạng đổ dồn về chiếc bánh kem có hình thỏ và heo, kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật em yêu 22 tuổi". Dù không nói rõ, dân mạng cho rằng chủ nhân chiếc bánh không ai khác ngoài HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, được biết đến từ chương trình King of Rap 2020 và trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt bản hit như Vệ tinh, Ngủ một mình... Sau 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi, anh càng được yêu mến bởi cách hành xử tinh tế, sự điềm đạm và thái độ sống tích cực. Gần đây nhất, HIEUTHUHAI tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sau khi trình làng bản rap Trình.

Tăng Mỹ Hàn sinh năm 2003. Cô hiện sinh sống ở TP.HCM và không hoạt động trong ngành giải trí. Thời gian qua, cặp đôi không chia sẻ công khai hình ảnh của nhau. Song, cả hai vẫn bị dân mạng "soi" ra việc check-in cùng địa điểm hay có những động thái thể hiện tình cảm cho nửa kia.