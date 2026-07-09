Hiểu về lịch sử những con đường, khu chợ ở TP.HCM

Hai cuốn sách của nhà báo Cù Mai Công mang đến hành trình khám phá lịch sử và bản sắc của TP.HCM.

Nửa thế kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi diện mạo. Những tuyến metro hiện đại, các khu đô thị mới, những tòa nhà cao tầng liên tục xuất hiện đã đưa TP.HCM trở thành biểu tượng của sự năng động và sáng tạo.

Trong số những tác phẩm viết về thành phố, bộ sách Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương gồm hai tập của nhà báo Cù Mai Công ghi chép công phu và giàu cảm xúc về lịch sử vùng đất 300 năm tuổi.

Bộ sách "Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" gồm hai tập của nhà báo Cù Mai Công.

Bộ sách không kể lịch sử bằng những cột mốc khô khan. Tác giả lựa chọn bắt đầu từ những điều gần gũi: một con đường, một khu chợ, một dòng kênh, một bến tàu, một địa danh quen thuộc hay một nghề từng gắn bó với biết bao thế hệ người dân thành phố.

Đằng sau mỗi câu chuyện là quá trình nghiên cứu, đối chiếu tư liệu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng. Qua sách, độc giả không chỉ biết địa danh ấy xuất hiện khi nào, mà còn hiểu vì sao nó tồn tại, đã thay đổi ra sao và ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của thành phố.

Từ những câu chuyện về vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, bộ sách không chỉ cung cấp tư liệu mà còn giúp lý giải những câu hỏi để hiểu hơn về thành phố: vì sao Chợ Lớn trở thành trung tâm giao thương sầm uất?Vì sao có những nghề nay chỉ còn trong ký ức?

Với người trẻ, bộ sách giúp độc giả hiểu hơn về cội nguồn của thành phố, lắng nghe những câu chuyện đã làm nên linh hồn thành phố.