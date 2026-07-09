Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách

Hiểu về lịch sử những con đường, khu chợ ở TP.HCM

  • Thứ năm, 9/7/2026 18:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai cuốn sách của nhà báo Cù Mai Công mang đến hành trình khám phá lịch sử và bản sắc của TP.HCM.

Nửa thế kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi diện mạo. Những tuyến metro hiện đại, các khu đô thị mới, những tòa nhà cao tầng liên tục xuất hiện đã đưa TP.HCM trở thành biểu tượng của sự năng động và sáng tạo.

Trong số những tác phẩm viết về thành phố, bộ sách Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương gồm hai tập của nhà báo Cù Mai Công ghi chép công phu và giàu cảm xúc về lịch sử vùng đất 300 năm tuổi.

50 nam TP.HCM anh 1

Bộ sách "Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" gồm hai tập của nhà báo Cù Mai Công.

Bộ sách không kể lịch sử bằng những cột mốc khô khan. Tác giả lựa chọn bắt đầu từ những điều gần gũi: một con đường, một khu chợ, một dòng kênh, một bến tàu, một địa danh quen thuộc hay một nghề từng gắn bó với biết bao thế hệ người dân thành phố.

Đằng sau mỗi câu chuyện là quá trình nghiên cứu, đối chiếu tư liệu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng. Qua sách, độc giả không chỉ biết địa danh ấy xuất hiện khi nào, mà còn hiểu vì sao nó tồn tại, đã thay đổi ra sao và ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của thành phố.

Từ những câu chuyện về vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, bộ sách không chỉ cung cấp tư liệu mà còn giúp lý giải những câu hỏi để hiểu hơn về thành phố: vì sao Chợ Lớn trở thành trung tâm giao thương sầm uất?Vì sao có những nghề nay chỉ còn trong ký ức?

Với người trẻ, bộ sách giúp độc giả hiểu hơn về cội nguồn của thành phố, lắng nghe những câu chuyện đã làm nên linh hồn thành phố.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Thế giới của những gánh xôi, xe phở, quán bún chả vùng Ông Tạ xưa

"Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó" của nhà báo Cù Mai Công là những câu chuyện bình dị, khiến ta nhớ những thứ nhỏ nhắn, "quê mùa" như thúng xôi vỉa hè, hay một xe phở đêm khuya...

20:28 24/3/2024

Như những thước phim tài liệu về Sài Gòn - Gia Định

Trong tập sách mới nhất của mình, tác giả Cù Mai Công đã đưa độc giả lên cỗ máy thời gian đi dọc miền quá khứ của thành phố hơn 300 năm tuổi.

16:03 3/5/2023

Sài Gòn - Gia Định một thuở qua ký ức niềm thương

Cù Mai Công khéo léo kết hợp những trải nghiệm của mình với vốn liếng là hàng nghìn tư liệu mà anh dày công gom góp để tạo nên những trang viết rất riêng về Sài Gòn - Gia Định xưa.

10:30 19/12/2023

Quốc Khánh

50 năm TP.HCM TP.HCM Sài Gòn Gia Đình ký ức Sài Gòn

    Đọc tiếp

    Dieu nhung nguoi tham gia lan bien can ghi nho hinh anh

    Điều những người tham gia lặn biển cần ghi nhớ

    10 giờ trước 09:27 9/7/2026

    0

    Điều quan trọng nhất mà những người tham gia lặn biển cần tuân thủ là đảm bảo nguồn dưỡng khí trước khi lặn xuống sâu hơn. Nếu dưỡng khí không đủ, bạn sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý