Hiểu về 13 nghề phổ biến

Lập trình viên: Cuốn Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed của James C Scott. Cuộc điều tra của James C Scott về quy hoạch nhà nước chủ yếu tập trung vào ngành nông nghiệp, tuy nhiên giúp độc giả hiểu cách các chính phủ theo dõi công dân của họ. Christa Hartsock, kỹ sư phần mềm và đồng sáng lập tạp chí Logic, cho biết cuốn sách của Scott đã trở thành một trong những cuốn sách được đọc và tham khảo nhiều nhất đối với những người làm việc trong lĩnh vực công ích và công nghệ dân sự. Ảnh: Amazon.