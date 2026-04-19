Hiệu trưởng trường sư phạm top đầu mời học sinh vượt trội xét tuyển

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội gửi thư mời học sinh có thành tích, năng lực vượt trội đăng ký xét tuyển vào trường.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Bích.

Nhằm thể hiện tinh thần cầu thị, thu hút nhân tài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, đã gửi thư mời đích danh tới từng học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên. Trong số này, có cả những học sinh đang học lớp 11.

Danh sách học sinh cùng thư mời được gửi đến nhiều trường THPT trên toàn quốc. Trong công văn, hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội nêu rõ "những thành viên trong các đội tuyển không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và quý trường, mà còn là những ứng viên phù hợp để đào tạo trở thành những nhà giáo tương lai, tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.

Đồng thời, Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các trường THPT thông báo công khai danh sách học sinh được mời đích danh, coi đây như một biện pháp nêu gương sáng học tập.

Theo nhà trường, các thí sinh tiềm năng thuộc diện được quan tâm, thu hút gồm:

Thí sinh được dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế (vòng 2) do Bộ GD&ĐT tổ chức. Nhóm này được xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao (nhóm 1).

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhưng chưa thuộc nhóm được dự thi vòng 2. Các em được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo phù hợp theo phương án tuyển sinh của trường; trong đó phù hợp nhất là các chương trình cử nhân sư phạm trùng với môn chuyên của đội tuyển mà thí sinh đã tham dự (nhóm 2).

Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (nhóm 3).

Các thành viên còn lại của đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia (nhóm 4).

Đối với nhóm thí sinh 3 và 4, các em có thể nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển thứ hai, dành cho thí sinh có thành tích và năng lực vượt trội.

Sinh viên theo học các ngành Sư phạm, nếu cam kết công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp, sẽ được hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng.

Năm 2026, Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.065 chỉ tiêu cho 58 ngành và chương trình đào tạo. Nhà trường vẫn giữ ổn định 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với xét tuyển thẳng, trường có phương án xét tuyển diện tài năng, áp dụng với những thí sinh:

Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo phù hợp với môn thi học sinh giỏi.

Đạt giải vàng, bạc, đồng trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận), được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

Tham gia đội tuyển quốc gia, thi đấu tại các vô địch thế giới, cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD, giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games, Cúp Đông Nam Á, được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao.

Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế (do Bộ GDĐT cử tham gia), được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo Sư phạm Công nghệ.

Năm ngoái, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên. Điểm chuẩn từ 19-29,06/30 điểm.