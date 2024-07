Hiểu nhầm về Morata

Theo The Athletic và trang chủ UEFA, Alvaro Morata không bị thẻ vàng ở trận gặp Đức tối 5/7, sẽ ra sân bình thường ở trận bán kết EURO sắp tới. Hệ thống truyền hình và các BLV đã nhầm lẫn khi cho rằng Morata bị thẻ vàng với hành động chạy vào sân từ ghế dự bị và ăn mừng quá khích khi Tây Ban Nha có bàn dẫn 2-1 Đức ở hiệp phụ.

Bản thân Morata đã đính chính thông tin này trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận. "Tôi không hề bị thẻ vàng mà là Fabian Ruiz", tiền đạo đội trưởng Tây Ban Nha cho hay.

Việc tiền đạo số 7 vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở trận bán kết gặp Pháp sẽ giúp HLV De la Fuente an tâm phần nào về hàng công. Trong bối cảnh Pedri vắng mặt vì không kịp bình phục, Morata sẽ vẫn là hy vọng cho mặt trận tấn công của Tây Ban Nha.

Hơn nữa, đối thủ sắp tới của Tây Ban Nha có một hàng thủ rất chắc. Tuyển Pháp chỉ nhận 1 bàn thua từ đầu giải, đã chơi kiên cố và loại Bồ Đào Nha của Ronaldo ở tứ kết.

