Hiep Phuoc Premia - lợi thế sông nước dẫn lối tư duy đô thị bền vững

Không phải ngẫu nhiên những tài sản giá trị nhất luôn gắn với sông nước - nơi thiên nhiên giữ vai trò trung tâm của chuẩn sống.

Với 1 km mặt tiền sông Soài Rạp, Hiep Phuoc Premia như lời giải khác biệt khi biến lợi thế tự nhiên thành “linh hồn quy hoạch”, kiến tạo đô thị sinh thái kiểu mẫu trong tầm giá dễ tiếp cận.

Hệ tiện ích sinh thái đa lớp - đa tầng - đa trung tâm

Ở nhiều dự án, yếu tố sinh thái thường chỉ là một công viên trung tâm, hồ cảnh quan. Tại Hiep Phuoc Premia, giá trị sinh thái nằm ở chuỗi liên kết toàn diện với 1 km bên sông, được tổ chức thành từng lớp rõ ràng giống như cách một thành phố thực thụ vận hành.

Hiep Phuoc Premia là điểm đến vui chơi, giải trí hấp dẫn tại khu nam TP.HCM với loạt hoạt động diễn ra xuyên suốt bên bờ sông Soài Rạp. Ảnh: Quốc Dũng.

Lớp ven sông (riverfront lifestyle) đóng vai trò “xương sống” của toàn khu với hệ công viên trải dài hơn 1 km bờ sông Soài Rạp. Cư dân có thể tiếp cận trực tiếp bờ sông rộng 2 km mỗi ngày qua hoạt động thường nhật như đi bộ, chạy bộ, yoga cùng không gian điểm nhấn như Aloha Bay, sân khấu biểu diễn Aloha, Ohana Camp... Tất cả đưa trải nghiệm ven sông trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống. Việc “mở cửa thấy sông” không còn là đặc quyền của số ít, mà được chia sẻ cho cả cộng đồng.

Tiếp đến là lớp wellness (sức khỏe toàn diện) được bố trí dọc dự án qua các “điểm chạm” như hồ bơi vô cực lấy cảm hứng từ biển nhân tạo, sông lười, phòng gym, sân pickleball, cầu lông, yoga, bóng đá, vườn thiền... Việc phân tán tiện ích giúp cư dân hình thành lối sống lành mạnh từ thói quen vận động hàng ngày, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng thực để bất động sản gia tăng giá trị theo thời gian.

Tổ hợp thể dục thể thao Active Hub với quy mô hơn 10.000 m2 trở thành trung tâm rèn luyện sức khỏe cho cư dân khu nam TP.HCM. Ảnh: Quốc Dũng.

Ở trung tâm các phân khu là lớp family and community (gia đình và cộng đồng), nơi hình thành đời sống cộng đồng thông qua không gian như Kona Camp, tổ hợp công viên nước Mana Bay, clubhouse, quảng trường The Palm Court... Tại đây, trẻ em có không gian vui chơi lành mạnh, người lớn có nơi gặp gỡ và giao lưu. Chính khu vực trung gian này là “chất keo” nuôi dưỡng sự kết nối tự nhiên, giúp cư dân gắn bó lâu dài tại nơi đây.

Cuối cùng là lớp education and daily life (giáo dục và đời sống) với hệ tiện ích thiết yếu như trường học liên cấp, trung tâm thương mại The Premia Mall, phố thương mại… được bố trí dọc trục giao thông chính. Cách sắp xếp này vừa đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, vừa giữ được sự yên tĩnh, hướng đến mô hình “đô thị trong bán kính đi bộ”.

Một trong những điểm đáng giá trong quy hoạch của Hiep Phuoc Premia là tư duy phát triển đa trung tâm, các cụm tiện ích được phân bổ hài hòa, tối ưu hiệu quả khai thác, nơi giá trị sống và đầu tư cùng phát triển bền vững.

Chuẩn sống bên sông trong kỷ nguyên hạ tầng bứt phá

Hiện nay, để sở hữu nhà phố trong khu đô thị ven sông, người mua nhà cần cả triệu USD, thậm chí vài chục triệu USD tùy vị trí.

Hiep Phuoc Premia có quy mô 80 ha, cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm với tổng doanh thu dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng .

Tại Hiep Phuoc Premia, bài toán sở hữu trở nên dễ dàng hơn với giá từ 1,79 tỷ đồng /nền, thanh toán kéo giãn 30 tháng. Nhờ đó, người có thu nhập tầm trung, tích lũy khoảng 200-300 triệu đồng/năm vẫn có thể tiếp cận. Mức giá này bằng một nửa khu đô thị trong khu vực và thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm nội đô ven sông, đồng thời đủ dư địa để đón mặt bằng giá mới trong bối cảnh hạ tầng khu nam TP.HCM đang tăng tốc.

Dù sở hữu mức giá “mềm”, dự án vẫn ghi điểm nhờ khả năng kết nối vượt trội. Dự án tọa lạc trên trục Nguyễn Văn Tạo (lộ giới 60 m), kết nối trực tiếp trục “huyết mạch” Nguyễn Hữu Thọ dự kiến mở rộng lên 10 làn xe. Từ đây, mọi người dễ dàng di chuyển đến Phú Mỹ Hưng trong khoảng 20 phút và Bến Thành trong 25 phút.

Đặc biệt, thời gian di chuyển được kỳ vọng rút ngắn thêm 50% khi dự án nằm liền kề Depot Hiệp Phước của metro số 4, tuyến này vừa được Sovico Group hoàn tất phương án hướng tuyến, vị trí công trình gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và dự kiến khởi công vào quý I/2027.

Không chỉ đón đầu hạ tầng TOD, dự án còn nằm trong vùng lõi kết nối đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro với khả năng kết nối nhanh đến Vành đai 3 - 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng quốc tế Hiệp Phước, Long An và sân bay quốc tế Long Thành trong bán kính 5-20 phút di chuyển.

Sở hữu quy hoạch tương tự đô thị sinh thái sông kiểu mẫu, kết nối nhanh về trung tâm nhưng giá “mềm” hơn so với mặt bằng chung, Hiep Phuoc Premia chính là giải pháp an cư và đầu tư trong năm 2026.