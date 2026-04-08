Hiep Phuoc Premia hé lộ ‘bản đồ tăng trưởng' nam TP.HCM qua sa bàn

Sales Gallery và sa bàn Hiep Phuoc Premia mang đến góc nhìn trực quan về hạ tầng, giúp khách hàng hình dung rõ tiềm năng tăng trưởng khu nam TP.HCM.

Diễn ra ngày 5/4, sự kiện khai trương Sales Gallery và sa bàn tại Hiep Phuoc Premia không chỉ giúp khách hàng “nghe - nhìn - chạm - cảm” không gian sống thực tế, mà còn gây ấn tượng bởi những trải nghiệm chưa từng có.

Từ nâng cấp hành trình trải nghiệm của khách hàng

Sự kiện do đơn vị phát triển dự án Hai Thành phối hợp cùng DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án - tổ chức, thu hút đông đảo khách hàng tham dự.

Đại diện đơn vị tổ chức cắt băng khánh thành, chính thức khai trương Sales Gallery dự án Hiep Phuoc Premia.

Sales Gallery rộng 1.200 m2, với vị trí trực diện sông Soài Rạp, văn phòng bán hàng mang lại cảm giác thoáng đãng. Phía trước là quảng trường The Palm Court có sức chứa lên đến 10.000 người - không gian tổ chức sự kiện, lễ hội quy mô lớn của toàn khu vực.

Sa bàn Hiep Phuoc Premia thể hiện toàn cảnh kết nối chiến lược từ dự án đến vùng kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai.

Đặc biệt, lần đầu tiên một sa bàn - vốn chỉ dùng khắc họa dự án được nâng cấp thành “bản đồ sống” tái hiện toàn cảnh khu nam TP.HCM trong mối liên kết đa chiều. Với phạm vi mô phỏng lên đến hàng trăm km2, sa bàn cho phép người xem hình dung rõ trục kết nối chiến lược từ Hóc Môn - Bến Thành - Phú Mỹ Hưng - Cần Giuộc - Cần Đước - Cần Giờ đến Long Thành, Phú Mỹ, Vũng Tàu... cùng toàn bộ hạ tầng khu vực từ hiện trạng đến quy hoạch tương lai.

Các tuyến giao thông huyết mạch như metro số 4, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành… được thể hiện trực quan, giúp khách hàng “nhìn thấy trước” dòng chảy phát triển và giá trị gia tăng theo thời gian.

Đặc biệt, sa bàn đóng vai trò như công cụ phân tích, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng kết nối và vị thế chiến lược của dự án trong tổng thể đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro. Đây chính là bước nâng cấp trải nghiệm, biến việc xem dự án thành hành trình thấu hiểu thị trường.

Việc đầu tư bài bản cho văn phòng bán hàng thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và quyết tâm mạnh mẽ của đơn vị phát triển dự án Hai Thành trong việc kiến tạo Hiep Phuoc Premia trở thành “đô thị sinh thái siêu sông” hàng đầu khu nam TP.HCM.

Đến dáng dấp của đô thị sinh thái kiểu mẫu

Với quy mô lên đến 80 ha - thuộc nhóm đô thị lớn tại khu nam, Hiep Phuoc Premia nắm giữ vị trí chiến lược khi ôm trọn gần 1 km mặt sông Soài Rạp, trải dài trên trục Nguyễn Văn Tạo (lộ giới 60 m), cách TP.HCM và Depot Hiệp Phước của tuyến metro số 4 một cây cầu.

Từ nền tảng “thiên thời - địa lợi”, dự án được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái kiểu mẫu ở khu nam TP.HCM, tích hợp hệ sinh thái hơn 40 tiện ích nội khu liên hoàn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, giải trí, chăm sóc sức khỏe, thể thao và thương mại.

Đáng chú ý, nhiều tiện ích cao cấp vốn chỉ xuất hiện tại khu đô thị cao cấp hoặc resort đã được đưa vào dự án như hồ bơi vô cực, clubhouse, tổ hợp sân thể thao đa năng, cùng biển nhân tạo - yếu tố khác biệt tại nam TP.HCM.

Hiep Phuoc Premia có quy mô 80 ha, cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm với tổng doanh thu dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, Hiep Phuoc Premia hiện là quỹ đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn lại tại khu nam. Với mức giá chỉ từ 1,79 tỷ/nền, thấp hơn 2-3 lần so với các đô thị phát triển nhà ở trong khu vực. Cơ hội sở hữu dễ dàng hơn nhờ chính sách vượt trội khi thanh toán giãn tiến độ 30 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% trong tối đa 35 năm, hỗ trợ lãi suất 9% trong 12 tháng, ân hạn gốc lên đến 36 tháng.

Đặc biệt, tiềm năng tăng giá được củng cố mạnh mẽ nhờ cú hích hạ tầng, nổi bật là tuyến metro số 4 với Depot Hiệp Phước liền kề. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển về Bến Thành khoảng 25 phút, Phú Mỹ Hưng chỉ 10 phút.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm trong vùng lõi hạ tầng trọng điểm quốc gia nhờ khả năng kết nối nhanh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3-4, hệ thống khu công nghiệp, cảng Hiệp Phước, cảng Quốc tế Long An, sân bay Quốc tế Long Thành chỉ mất 5-20 phút...

Trong bối cảnh bất động sản ven sông tại trung tâm TP.HCM là niềm mơ ước với mức giá hàng triệu USD, Hiep Phuoc Premia biến giá trị xa xỉ như không gian sinh thái - sống chất bên sông - tiện ích toàn diện thành sản phẩm ai cũng có thể sở hữu.