Hiện tượng 2 màu nước kỳ lạ xuất hiện trên vùng biển Cà Mau

Một số ngư dân có kinh nghiệm khai thác thủy sản ở vùng biển Tây cũng cho biết họ thường thấy 2 màu nước đục và trong, nhưng ít gặp trường hợp rõ ranh giới như lần này.

Ngày 5/12, Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn ven biển Tây vừa xuất hiện hiện tượng nước biển có hai màu rõ rệt là nâu đỏ và xanh. Hiện tượng này lập tức gây sốt mạng xã hội sau khi một người dân ghi lại cảnh hiếm gặp này được đăng tải.

Trước đó, đoạn clip ngắn được tài khoản TikTok Nguyen Vi đăng tải ghi lại cảnh lằn ranh giới giữa 2 màu nước xanh và nâu đỏ kéo dài hàng chục km tại khu vực ven biển gần Hòn Đá Bạc. Cảnh tượng tự nhiên đẹp mắt và lạ lùng này đã khiến nhiều người thích thú và thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Nước biển 2 màu nước xanh và nâu đỏ kéo dài hàng chục km tại khu vực biển Tây, gần Hòn Đá Bạc, thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát.

Lý giải về hiện tượng này, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc cho biết đây là hiện tượng tự nhiên lâu mới xuất hiện. Khi nước từ các sông vùng rừng U Minh Hạ mang theo phèn và phù sa đổ ra biển gặp triều cường từ ngoài biển ép vào khiến 2 làn nước không thể hòa lẫn vào nhau, tạo nên ranh giới rõ rệt.

Một số ngư dân có kinh nghiệm khai thác thủy sản ở vùng biển Tây cũng cho biết, họ thường thấy 2 màu nước đục và trong, nhưng ít gặp trường hợp rõ ranh giới như lần này.

Theo một số ngư dân nhận định hiện tượng này có thể do những ngày mưa nhiều ở các vùng ngọt đã cuốn trôi phèn, phù sa đổ ra biển gây nên. Theo dự đoán, hiện tượng này sẽ kết thúc trong vài ngày.

Hiện tượng 2 màu nước lạ tại vùng biển Cà Mau đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng.