Hiện trường tìm kiếm hai nạn nhân tại thuỷ điện Đăk Mi 1

Dù lực lượng chức năng đã hút nước tại hố sâu nghi hai nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn tại thuỷ điện Đăk Mi 1 (Kon Tum) rơi xuống, tuy nhiên đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy.

Trưa 1/1, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị thi công có mặt đông đủ, với nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ sập giàn giáo đập tràn Thuỷ điện Đăk Mi 1 vào sáng ngày 31/12/2024.

Dự án Thuỷ điện Đăk Mi 1, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng tìm kiếm đã huy động nhiều máy bơm hút nước nhiều giờ liền. Tại hiện trường, hố nước khu vực thượng nguồn thân đập, nơi nghi hai nạn nhân bị rơi xuống đã hút cạn khoảng 4 m. Khi chiều sâu hố nước còn khoảng 1 m, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân xấu số.

Theo đại diện Ban quản lý dự án Thuỷ điện Đăk Mi 1, lực lượng cứu hộ đã túc trực suốt đêm để hút nước để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích...

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Trần Hoàn.

Ảnh: Trần Hoàn.

Cũng theo đại diện Ban quản lý dự án, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 nạn nhân cho gia đình... Chiều nay, lực lượng chức năng sẽ mở rộng khu vực để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Một khối lượng bê tông sắt thép khá lớn rơi xuống chân công trình. Ảnh: Trần Hoàn.

Như đã đưa tin, khoảng 3h sáng 31/12/2024, trong khi đang đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1 thì giàn giáo bị sập, 4 công nhân bị rơi từ độ cao khoảng 40 m xuống hố nước sâu và một công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người gây tử vong.

Ngay sau đó, đơn vị thi công đã bố trí người lặn xuống tìm kiếm, tuy nhiên do mực nước sâu và thời tiết quá lạnh, đến hơn 10h cùng ngày mới tìm thấy thi thể 3 công nhân gặp nạn.

Hố nước đã được hút cạn, nhưng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Trần Hoàn.

Danh tính các công nhân gặp nạn gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An); Kha Văn Kháy (26 tuổi), Lương Văn Hùng (20 tuổi, cùng trú tại xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An); Ngân Văn Long (32 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An). Những người này là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc, địa chỉ tại Nghệ An.

Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi, trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei), là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược, địa chỉ tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.