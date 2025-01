Tin mới vụ tai nạn ở thủy điện Đăk Mi 1 khiến 5 người thương vong

Do mực nước ngầm và khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại tại Thủy điện Đăk Mi 1 (huyện Đăk Glei, Kon Tum) vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Sáng 1/1, ông Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện uỷ Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, đã dừng toàn bộ hoạt động thi công Thủy điện Đăk Mi 1 để điều tra, làm rõ nguyên nhân 5 công nhân thương vong.

Lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một phần cơ thể của hai nạn nhân.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một phần cơ thể của hai nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mực nước ngầm, khối lượng đất đá vùi lấp lên hai công nhân quá lớn.

Trước đó, khoảng 3h sáng 31/12, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1 có 4 công nhân bị rớt xuống hố sâu 4-5 m; một công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người tử vong.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được 3 công nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng đã mở đường, đưa máy bơm vào hút nước dưới hồ để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Danh tính 5 nạn nhân của vụ tai nạn gồm: anh Hà Văn Sơn (30 tuổi), Kha Văn Kháy (26 tuổi), Ngân Văn Long (32 tuổi) và Lương Văn Hùng (20 tuổi), đều quê Nghệ An, là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc có địa chỉ xã Cát Vang, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi) trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong huyện Đăk Glei là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.

Do mạch nước ngầm lớn, lực lượng cứu hộ đã mất nhiều giờ hút nước để tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng phải mở đường, đưa máy bơm vào để hút nước dưới hồ. Tại đây, ông T. (công nhân thi công Nhà máy Đăk Mi) kể, khi xảy ra vụ việc 5 công nhân này đang đổ bê tông trên phần thân đập. Lúc đó ông T. đang ở trong chòi nghỉ thì nghe một tiếng nổ lớn như bom. Sau đó, anh em công nhân chạy ra đã thấy mảng bê tông lớn từ độ cao khoảng 70 m rớt xuống chân đập.

Theo ông T., trước thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân làm ca ngày nên tối nằm nghỉ cách hiện trường khoảng 300 m. Khi sự việc xảy ra, mọi người hô hoán nhau tới hỗ trợ tìm kiếm. “Cùng phận công nhân xa nhà với nhau nên anh em trong lán đã quyên góp để hỗ trợ thêm gia đình nạn nhân đưa thi thể về lo mai táng”, ông T nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, cho biết sau khi nắm được thông tin, sở đã liên hệ với Huyện uỷ Đắk Glei chủ động chỉ đạo, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, sở đã báo cáo, xin chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; Sở LĐ-TB&XH thành lập thanh tra liên ngành xác định rõ nguyên nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động; đơn vị chủ đầu tư sớm có phương án để hỗ trợ gia đình nạn nhân, chủ động phương án mai táng, biện pháp hỗ trợ đời sống cho người nhà nạn nhân.

Hoạt động thi công Thủy điện Đăk Mi 1 đã được tạm dừng để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 5 công nhân tử vong.

Đối với trường hợp hai người chưa tìm thấy, sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, ông Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện uỷ Đắk Glei cho biết, bước đầu các đơn vị chức năng xác định hai nạn nhân bị vùi lấp, mất tích đã tử vong.

Theo ông Tưởng, đây là dự án thuỷ điện lớn (công suất trên 90 MW, tổng mức đầu tư hơn 3,5 nghìn tỷ đồng do do Công ty CP Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư), tiến độ công việc hiện đã đạt được khoảng 85%, sau khi hoàn thành sẽ đóng góp rất lớn vào kinh tế của địa phương. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn, không để sự việc đáng tiếc tương tự, trước mắt huyện đề nghị dừng hoạt động dự án, rà soát lại toàn bộ khâu an toàn lao động. Khi đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối mới cho hoạt động trở lại.

“Trước mắt huyện hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và đề nghị chủ đầu tư lo toàn bộ chi phí về quê, tiến hành mai táng”, ông Tưởng nói.