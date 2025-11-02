Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

  • Chủ nhật, 2/11/2025 15:14 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước, nhiều cây cối, đất đá theo dòng nước đổ xuống khu dân cư ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng) khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà cửa, cây cối ở đây bị cuốn trôi. Một khung cảnh tan hoang trải dài theo đường cuốn trôi cả dòng nước dữ.

Ngày 2/11, nhiều người dân ở xã Tuy Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ vỡ hồ chứa nước khiến 1 cháu bé tử vong.

vo ho chua nuoc, Lam Dong anh 1vo ho chua nuoc, Lam Dong anh 2vo ho chua nuoc, Lam Dong anh 3vo ho chua nuoc, Lam Dong anh 4

Nhiều đồ đạc, tài sản người dân bị nước, bùn đất vùi lấp, cuốn trôi.

Nhiều nhà cửa bị dòng nước kèm theo bùn đất vùi lấp. Đường xá, kênh rạch chứa đầy cây cối, sói lở khắp nơi. Dòng nước lũ từ thượng nguồn, nơi con đập bị vỡ đổ xuống xã Tuy Phong, cày xới toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất rộng lớn.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong và người dân vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Thiên Trang/VTC News

