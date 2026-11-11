Herbalife tập huấn dinh dưỡng, hồi phục cho bóng đá Việt Nam

Herbalife Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”.

Buổi tập huấn có sự tham gia của đông đảo học viên, gồm huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá. Chương trình tập trung vào mối liên hệ giữa dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu. Thông qua phần trình bày chuyên môn, hướng dẫn ứng dụng và bài tập thực hành của chuyên gia, học viên có cơ hội cập nhật kiến thức để tham khảo trong công tác hỗ trợ cầu thủ.

Từ nguyên lý thể thao đến kế hoạch áp dụng cho cầu thủ

Mở đầu buổi đào tạo, tiến sĩ Luigi Gratton, Phó chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất Herbalife, Chủ tịch Ban cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, giới thiệu cách tiếp cận dinh dưỡng thể thao lấy sức khỏe vận động viên làm trọng tâm. Một trong những nguyên tắc được ông chia sẻ là nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm, bên cạnh đảm bảo an toàn, chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

Chuyên gia nhấn mạnh, dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của vận động viên và không tách rời với việc tập luyện. Nhu cầu dinh dưỡng có thể thay đổi theo cường độ vận động, thời điểm trước hoặc sau buổi tập, lịch thi đấu và trạng thái thể chất. Vì vậy, hiểu nguyên tắc cơ bản và biết cách vận dụng vào thực tế là nội dung xuyên suốt chương trình.

Các chuyên gia tham gia chương trình tập huấn.

Trong khi đó, tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife, phân tích yêu cầu sinh lý đặc thù của bóng đá. Với môn thể thao vận động cường độ cao lặp lại, cầu thủ cần đáp ứng nhu cầu năng lượng khác nhau trong suốt quá trình thi đấu. Diễn giả cũng lý giải việc quá trình thích nghi của cơ thể diễn ra trong giai đoạn hồi phục, qua đó làm rõ thông điệp: Hồi phục là một phần của chu trình huấn luyện, không chỉ là khoảng nghỉ sau vận động.

Trong phần hướng dẫn ứng dụng, tiến sĩ Krissy Ladner giới thiệu cách đánh giá, theo dõi từng cầu thủ thông qua nhiều yếu tố như thành phần cơ thể, chỉ số máu, kết quả xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu, giấc ngủ và thể trạng.

Chia sẻ về cách các đội bóng đưa khoa học dinh dưỡng vào thực tế, tiến sĩ Krissy Ladner nói: “Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với câu lạc bộ LA Galaxy, đội bóng hiện có 2 chuyên gia dinh dưỡng thể thao toàn thời gian. Họ cá nhân hóa chế độ ăn, tư vấn và theo sát từng cầu thủ trong suốt mùa giải, từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa đến thời điểm thi đấu. Quy trình thường bắt đầu bằng việc đánh giá chỉ số xét nghiệm và thói quen ăn uống để xác định mức nền của mỗi người. Sau đó, đội bóng theo dõi định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, đánh giá tiến triển và điều chỉnh kế hoạch dinh dưỡng cho phù hợp với nhu cầu của cầu thủ”.

Học viên tham gia buổi tập huấn được đào tạo, cập nhật kiến thức về dinh dưỡng trong bóng đá.

Từ những thông tin trên, học viên được giới thiệu phương pháp xây dựng thực đơn theo “đĩa ăn thành tích”, đồng thời tìm hiểu cách phân kỳ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu. Nội dung được mở rộng theo giai đoạn của mùa giải, gồm thời gian thi đấu và giai đoạn nghỉ giữa mùa. Cách tiếp cận này giúp đội ngũ chuyên môn xem xét chế độ ăn trong toàn bộ lịch hoạt động của cầu thủ, thay vì chỉ tập trung vào một bữa ăn hay một trận đấu riêng lẻ.

Một nội dung khác trong buổi tập huấn là hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao, với nguy cơ có thể xuất hiện ở cả cầu thủ nam và nữ. Ngoài ra, các diễn giả cũng trao đổi về dinh dưỡng khi cầu thủ gặp chấn thương hoặc ốm bệnh và những yếu tố có thể liên quan đến nguy cơ chuột rút.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife qua sản phẩm dinh dưỡng cho các cấp đội tuyển và chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Tiếp nối quá trình hợp tác lâu năm

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết công ty tự hào tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hoạt động chia sẻ kiến thức phù hợp với cam kết đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thể thao Việt Nam thông qua hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, đào tạo về dinh dưỡng và thể lực cho vận động viên, huấn luyện viên, trao thưởng cho vận động viên đoạt huy chương và tài trợ sáng kiến thể thao cộng đồng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng buổi đào tạo với kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực từ chuyên gia của Herbalife góp phần giúp cầu thủ luôn có sự chuẩn bị tốt về thể lực và sức bền để đạt được hiệu quả tối ưu cả trong tập luyện và thi đấu”, ông Vũ Văn Thắng chia sẻ.

Herbalife là đối tác của VFF từ năm 2021. Trong 5 năm hợp tác, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia trong tập luyện và thi đấu, hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức khóa tập huấn về dinh dưỡng thể thao và thể chất.

Hy vọng buổi đào tạo với kiến thức và kinh nghiệm từ chuyên gia Herbalife góp phần giúp cầu thủ có sự chuẩn bị tốt để đạt được hiệu quả tối ưu cả trong tập luyện và thi đấu Ông Vũ Văn Thắng Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia

Năm 2024, Herbalife đồng hành cùng VFF tổ chức chương trình đào tạo dinh dưỡng thể thao dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam. Tháng 3/2026, Herbalife tiếp tục hỗ trợ đội tuyển bóng đá quốc gia nam và đội tuyển U23 nam trong đợt tập huấn chung chuẩn bị cho mùa giải mới. Những hoạt động này nối tiếp chương trình hợp tác hướng đến việc cung cấp hỗ trợ cho vận động viên lẫn chia sẻ kiến thức với đội ngũ huấn luyện và chuyên môn.

Ngoài ra, Herbalife là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Gần nhất, công ty phối hợp cùng VOC tổ chức buổi tập huấn “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”, thu hút sự quan tâm đông đảo của giới chuyên môn.

Học viên tham gia buổi tập huấn chụp hình lưu niệm cùng các diễn giả.

Thông qua hoạt động hỗ trợ vận động viên, đào tạo và hợp tác với các tổ chức thể thao, Herbalife mong muốn hỗ trợ nâng cao thành tích của vận động viên tại các giải đấu trong nước và khu vực, xa hơn là góp phần lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh với cộng đồng.