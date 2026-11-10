Chuyên gia Herbalife tập huấn dinh dưỡng cho VĐV Việt Nam

Ngày 9/11, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) phối hợp Herbalife Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”.

Chương trình hướng đến cập nhật kiến thức khoa học và gợi ý cách ứng dụng vào kế hoạch tập luyện, thi đấu cho vận động viên cùng đội ngũ chuyên môn thể thao thành tích cao. Buổi tập huấn thu hút đông đảo đại biểu tham dự trực tiếp gồm vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý đến từ nhiều môn.

Dinh dưỡng và hồi phục cần phù hợp từng môn thể thao

Diễn giả chia sẻ tại chương trình gồm chuyên gia của Herbalife toàn cầu: Tiến sĩ Luigi Gratton - Phó chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Chủ tịch Ban Cố vấn dinh dưỡng Herbalife; tiến sĩ Krissy Ladner - Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục dinh dưỡng Herbalife. Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của ông Josh Tuerpe - Giám đốc Vận hành kiêm Huấn luyện viên cấp cao về Hiệu suất Thể thao tại Proactive Sports Performance (Mỹ), đối tác chuyên môn của Herbalife.

Theo chuyên gia, không có công thức dinh dưỡng duy nhất phù hợp với tất cả vận động viên. Nhu cầu của mỗi người có thể khác nhau theo môn thể thao, cường độ và khối lượng tập luyện, lịch thi đấu cũng như mục tiêu thể lực. Vì vậy, các nhóm môn được chia thành sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng, đồng thời kế hoạch dinh dưỡng được đặt trong mối liên hệ với từng giai đoạn của ngày tập và ngày thi đấu.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Herbalife tham gia chương trình tập huấn.

Với carbohydrate, nội dung buổi tập huấn tập trung vào việc điều chỉnh lượng nạp theo cường độ hoạt động. Các diễn giả nhấn mạnh đây là nguồn năng lượng quan trọng khi vận động, trong đó vận động viên ở từng bộ môn có nhu cầu khác nhau. Qua đó, học viên được khuyến khích nhìn vào yêu cầu cụ thể của môn thể thao và cá nhân vận động viên khi xây dựng phương án dinh dưỡng.

Ngoài ra, chuyên gia cũng đề cập cách phân bổ protein trong ngày, vai trò của chất béo lành mạnh và omega-3. Những gợi ý này được đặt trong bối cảnh tổng thể của dinh dưỡng, thay vì xem một chất dinh dưỡng riêng lẻ là giải pháp cho mọi mục tiêu.

Tại sự kiện, học viên được giới thiệu “đĩa ăn thành tích” với gợi ý khẩu phần cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng, qua đó hình dung cách thay đổi bữa ăn theo nhu cầu thay vì áp dụng thực đơn cố định. Các ví dụ thực hành cũng sử dụng món ăn quen thuộc với người Việt như cháo gà, bánh mì để phác thảo kế hoạch ăn trong ngày thi đấu. Việc lựa chọn món ăn gần gũi giúp học viên dễ hình dung cách biến nguyên tắc dinh dưỡng thành kế hoạch cụ thể.

Tiến sĩ Luigi Gratton - Phó chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Chủ tịch Ban Cố vấn dinh dưỡng Herbalife.

Tiến sĩ Luigi Gratton chia sẻ: “Dinh dưỡng cần được tính đến trước, trong và sau khi vận động. Mỗi giai đoạn đều cần những dưỡng chất phù hợp. Trước tiên là cân đối chất dinh dưỡng, đồng thời phân bổ chúng hợp lý suốt cả ngày. Vận động viên cần bảo đảm nạp đủ năng lượng trước khi thi đấu với lượng phù hợp”.

Ông tiếp tục: “Với cự ly rất ngắn, chẳng hạn chạy nước rút 100 m, vận động viên không cần nạp dinh dưỡng trong lúc thi đấu. Nhưng với marathon hoặc đạp xe đường dài, họ cần bổ sung nước, chất điện giải và carbohydrate để tiếp năng lượng trong lúc vận động. Về giai đoạn sau khi tập luyện, chúng ta cần nghĩ đến hồi phục; cân đối carbohydrate và chất béo; đặc biệt chú trọng protein để tái tạo và phục hồi mô cơ bị tổn thương, giúp cơ bắp hồi phục khỏe hơn".

Tiếp nối hành trình hợp tác, lan tỏa lối sống năng động lành mạnh

Chương trình tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” nằm trong khuôn khổ hợp tác lâu năm giữa VOC và Herbalife Việt Nam.

Herbalife Việt Nam là đối tác của VOC và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ 2012. Trong hơn một thập kỷ, ngoài cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho vận động viên xuất sắc, doanh nghiệp còn phối hợp tổ chức các buổi tập huấn có sự tham gia của chuyên gia quốc tế. Những hoạt động này góp phần đưa kiến thức khoa học thể thao đến gần hơn với vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ y bác sĩ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Bên cạnh cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử, chúng tôi mong muốn mang đến kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực mà huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn có thể ứng dụng ngay trong công việc hàng ngày, góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam”.

Bên cạnh đồng hành Ủy ban Olympic và Ủy ban Paralympic Việt Nam, Herbalife cũng là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ một số sự kiện thể thao cộng đồng, qua đó khuyến khích người dân tham gia vận động và xây dựng thói quen sống tích cực. Việc đồng hành với hoạt động thể thao cộng đồng hướng đến đưa dinh dưỡng và vận động trở thành những nội dung gần gũi hơn trong đời sống, qua đó lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh.