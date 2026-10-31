Hẹn hò hơn 100 người sau khi chia tay mối tình 5 năm

Sau cuộc tình tan vỡ ở tuổi 38, Louise O’Neill hẹn hò hơn 100 người trong một năm, qua đó nhận ra hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với kết hôn hay sinh con.

Nhà văn Louise O’Neill có hơn 100 cuộc hẹn đầu tiên sau khi chia tay bạn trai ở tuổi 38. Ảnh: Anna Groniecka.

Sau khi chia tay bạn trai ở tuổi 38, nhà văn Louise O’Neill quyết định thực hiện hơn 100 cuộc hẹn đầu tiên tại 4 thành phố lớn. Thay vì vội vàng tìm kiếm người bạn đời để kết hôn, sinh con, cô chọn tận hưởng cuộc sống và khám phá những điều bản thân thực sự mong muốn.

Hành trình này giúp O’Neill thay đổi quan niệm về tình yêu, tuổi tác và các cột mốc trưởng thành. Những trải nghiệm cũng trở thành chất liệu cho A Bigger Life (tạm dịch: Một cuộc sống lớn hơn), cuốn hồi ký đầu tiên của nữ nhà văn, hiện 41 tuổi, theo Independent.

Hơn 100 cuộc hẹn sau cuộc tình tan vỡ

Khi chuẩn bị bước sang tuổi 38, Louise O’Neill kết thúc mối quan hệ kéo dài 5 năm. Chỉ vài tháng trước, cô còn cùng bạn trai chọn gạch màu hồng để sửa phòng tắm trong căn nhà cả hai mua tại một thị trấn ven biển ở Wicklow, Ireland. Sau chia tay, nhà văn trở về sống cùng bố mẹ, đối mặt với cảm giác mất phương hướng và phải bắt đầu lại từ đầu.

Ban đầu, O’Neill rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô nghĩ mình cần trữ đông trứng, nhanh chóng quay lại các ứng dụng hẹn hò và phải đính hôn, mang thai trước sinh nhật tuổi 39. Cô thậm chí vạch ra những mốc thời gian giả định để nhanh chóng đạt được cuộc sống từng hình dung như yêu, kết hôn và sinh con.

Tuy nhiên, sau đó, nhà văn tự hỏi liệu đó có thực sự là những điều mình mong muốn. Cô nhận ra việc mọi thứ đã đổ vỡ cũng là cơ hội để nhìn nhận lại cuộc sống và quyết định mình muốn đi theo hướng nào.

Điều đầu tiên O’Neill nhận ra là cô chỉ muốn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống.

Louise O’Neill cho rằng phụ nữ không nên để áp lực tuổi tác chi phối chuyện tình cảm. Ảnh: Anna Groniecka.

Sau một thời gian nghỉ dưỡng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan, cô đến Paris (Pháp), London (Anh), New York (Mỹ) và Rome (Italy). Tại mỗi thành phố, O’Neill chủ động sử dụng các ứng dụng hẹn hò, chủ yếu là Hinge và đôi khi là Raya, để sắp xếp những cuộc gặp gần như mỗi tối.

Trong một năm, cô có hơn 100 cuộc hẹn đầu tiên, dù vẫn duy trì công việc viết tiểu thuyết.

Với nhiều người, việc liên tục gặp gỡ người lạ có thể gây mệt mỏi. Tuy nhiên, O’Neill cho biết cô không cảm thấy chán nản vì luôn tò mò về những người mình sắp gặp. Cô cũng chủ động dành thời gian cho các hoạt động yêu thích như xem kịch, tham quan bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật.

Một thay đổi đáng chú ý là cô không còn đặt ra danh sách tiêu chí cứng nhắc cho người đàn ông mình gặp. Thay vì tìm kiếm một người chồng theo những khuôn mẫu có sẵn, O’Neill tiếp cận mỗi cuộc hẹn bằng sự cởi mở. Những người cô gặp có độ tuổi 27-56, với công việc và hoàn cảnh sống khác nhau.

A Bigger Life, cuốn hồi ký đầu tiên của O’Neill, ghi lại những trải nghiệm này. Trong sách có câu chuyện về một tỷ phú đặc biệt quan tâm đến việc kéo dài tuổi thọ, người đề nghị tìm nhà ở vùng West Cork ngay sau buổi hẹn đầu tiên.

A Bigger Life ghi lại hành trình tìm kiếm tình yêu và khám phá bản thân của Louise O’Neill. Ảnh: HQ.

Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ xoay quanh những cuộc hẹn thú vị hay tình huống dở khóc dở cười. Đây còn là hành trình O’Neill giành lại quyền chủ động, ưu tiên niềm vui và những mong muốn của bản thân.

Cô không muốn tiếp tục chờ đợi một người phù hợp xuất hiện rồi mới bắt đầu sống cuộc đời mình mong muốn. Nếu chưa kết hôn hay sinh con, cô vẫn có thể xây dựng một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa. Khi gặp được người phù hợp, người đó sẽ làm cuộc sống thêm trọn vẹn thay vì trở thành chỗ dựa duy nhất.

O’Neill xem A Bigger Life là cuốn sách mà cô từng cần đọc nhất trong giai đoạn đau khổ sau chia tay. Tác phẩm có cách kể thẳng thắn, hài hước, đồng thời đưa ra góc nhìn lạc quan hơn trước những quan niệm bi quan về tình yêu hiện đại.

Không để tuổi tác quyết định hạnh phúc

O’Neill vốn có thói quen viết nhật ký và đã sử dụng những ghi chép về các cuộc hẹn làm tư liệu cho A Bigger Life. Nhìn lại hành trình của mình, cô nhận thấy bản thân đã nhanh chóng thoát khỏi tâm lý lo sợ rằng cơ hội tìm kiếm tình yêu sẽ ngày càng ít đi khi bước sang tuổi 40.

Theo nhà văn, phụ nữ rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng mình đang cạn dần cơ hội. Quan niệm này được củng cố bởi những câu chuyện trong văn hóa đại chúng, các nhận xét thiếu thiện chí và những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều người được khiến tin rằng khi bước sang tuổi 35 hoặc 40, họ gần như không còn cơ hội tìm được người phù hợp, không còn ai quan tâm trên các ứng dụng hẹn hò và dần bị bỏ qua. O’Neill cho rằng những thông điệp như vậy khiến phụ nữ sợ hãi, từ đó chấp nhận những mối quan hệ kém hơn điều họ thực sự mong muốn.

Nhà văn thừa nhận từng có thời điểm không hạnh phúc trong mối quan hệ cũ nhưng không dám rời đi vì lo sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Chỉ khi bắt đầu hẹn hò trở lại, cô mới nhận ra suy nghĩ ấy không phản ánh thực tế. Cô liên tục gặp những người đàn ông tử tế, thú vị và hấp dẫn.

O’Neill cũng cho rằng áp lực về thời gian thường được đặt lên phụ nữ nhiều hơn nam giới. Một người đàn ông gặp bạn đời ở tuổi 35 có thể không cảm thấy phải vội vàng, trong khi phụ nữ cùng độ tuổi thường chịu nhiều lo lắng về tương lai.

Hành trình hẹn hò giúp O’Neill khám phá những mong muốn thực sự của bản thân. Ảnh: Anna Groniecka.

Một phần nguyên nhân đến từ những cảnh báo liên tục về đồng hồ sinh học và khả năng sinh sản. O’Neill thừa nhận tuổi tác có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh con của phụ nữ. Tuy nhiên, vấn đề này phức tạp hơn quan niệm cho rằng khả năng sinh sản đột ngột suy giảm mạnh ngay khi phụ nữ bước sang tuổi 35.

Trải nghiệm hẹn hò cũng giúp nhà văn nâng cao tiêu chuẩn trong việc lựa chọn người đồng hành. Cô nhận thấy nhiều người đàn ông mình gặp không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua những kỳ vọng ban đầu.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan điểm bi quan về tình yêu và các mối quan hệ hiện đại, O’Neill muốn nhắc nhở độc giả rằng vẫn còn nhiều cơ hội để tìm thấy sự kết nối.

Theo cô, thật đáng buồn khi hàng tỷ người đang sống trên hành tinh nhưng nhiều người lại tin rằng mình không thể tìm được dù chỉ một người để yêu thương và cùng xây dựng cuộc sống.

Nhà văn cũng cảnh báo việc quá tập trung vào những mặt tiêu cực của tình yêu có thể khiến chúng ta bước vào mối quan hệ mới với những tổn thương chưa được chữa lành. Nỗ lực tự bảo vệ bản thân đôi khi khiến mỗi người khép mình trước những cơ hội kết nối chân thành.

Ở cuối cuốn sách, O’Neill kể về thời điểm cô bước sang tuổi 40 và nhận được một lá thư từ người em họ kém mình 17 tuổi. Trong thư, người em chia sẻ những điều học được khi chứng kiến chị trải qua nhiều thăng trầm trong vài năm trước đó.

Lá thư khiến O’Neill nhận ra việc sống theo cách mình mong muốn không chỉ có ý nghĩa với bản thân mà còn có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ. Cô muốn người em nhìn vào mình và cảm thấy háo hức khi nghĩ đến tuổi 40, thay vì xem đây là cột mốc đáng lo ngại.