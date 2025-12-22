Hệ thống Công ty Z Holding gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng

Trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty Z Holding mà Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố cho thấy, số tiền thuế Nhà nước bị thất thu là đặc biệt lớn.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 18 bị can, trong đó bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty cổ phần Z Holding), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó TGĐ Công ty Z Holding) bị truy tố về 3 tội là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Cáo trạng cho thấy "bộ 3" Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh là những người trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống này.

Hai trong số 3 "ông trùm" trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding.

Hoạt động kế toán của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding được quản lý, vận hành theo phương thức Công ty Z Holding gồm 22 công ty, 26 hệ thống bán hang và 179 hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, việc kinh doanh thực tế chỉ do các nhân viên trong 26 hệ thống thực hiện, còn 22 công ty và 179 hộ kinh doanh chỉ là đơn vị để các nhân viên kế toán trong hệ thống Công ty Z Holding sử dụng phân bổ doanh thu bán hàng và báo cáo thuế.

Trong khi đó, Công ty Nature Made được các bị can dùng để hạch toán kế toán độc lập. Còn Công ty One Group tự tuyển nhân viên, xây dựng hệ thống bán hàng theo mô hình của Công ty Z Holding, gồm các nhóm bán hàng và các hộ kinh doanh để hợp thức việc kê khai thuế.

Các hoạt động kho bãi, quản lý bán hàng, vận chuyển, kê khai thuế… đều do Công ty Z Holding thực hiện cho Công ty One Group.

Cáo trạng xác định từ năm 2023 đến tháng 4/2025, "bộ 3" Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa để theo dõi doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu thực tế, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, 2 hệ thống sổ sách này gồm: Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ, gọi là "Sổ quản trị", được nhân viên Phòng Kế toán tổng hợp theo dõi toàn bộ dữ liệu bán hàng thực tế, bao gồm cả doanh thu có hóa đơn, chứng từ và doanh thu không có hóa đơn, chứng từ, sử dụng để phân chia lợi nhuận và đầu tư.

Hệ thống sổ sách thứ hai được dùng để kê khai thuế, gọi là "Sổ tài chính" do nhân viên kế toán thuế theo dõi và chỉ cập nhật phần doanh thu phát sinh có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty Z Holding.

Kết luận giám định về thuế vào tháng 12/2025 của cơ quan thuế Hà Nội cho thấy, hành vi để ngoài sổ sách của hệ thống Công ty Z Holding gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Theo đó, Công ty Z Holding (gồm 22 công ty, 26 hệ thống bán hàng, 179 hộ kinh doanh) gây thiệt hại về thuế với số tiền hơn 1.478 tỷ đồng ; Công ty Nature Made gây thiệt hại về thuế hơn 115 tỷ đồng và Công ty One Group gây thiệt hại về thuế hơn 39 tỷ đồng .

Tổng thiệt hại tiền thuế đối với Nhà nước mà các doanh nghiệp nêu trên gây ra là hơn 1.633,6 tỷ đồng .

Quá trình điều tra cũng xác định, trong số tiền thuế gây thất thoát nêu trên, tổng doanh thu của 9 công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding bán 22 sản phẩm hàng hoá giả thu về hơn 2.408 tỷ đồng . Trong đó, giá vốn chỉ là hơn 389 tỷ đồng , doanh thu sau khi trừ giá vốn là hơn 2.018 tỷ đồng.

Liên quan, Công ty Nature Made sản xuất 4.543.150 lon/26 sản phẩm giả bán cho 9 công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding và 2 công ty khác thu tổng về số tiền hơn 417 tỷ đồng .

Kết luận bổ sung ngày 8/12/2025 của Cơ quan thuế Hà Nội xác định các đối tượng đã báo cáo sai, để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả là hơn 998 tỷ đồng .

Trong đó, Công ty Z Holding gây thiệt hại về thuế hơn 927 tỷ đồng và Công ty Nature Made gây thiệt hại về thuế hơn 71 tỷ đồng .

Cáo buộc cho rằng, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ thiệt hại về thuế sau khi trừ đi doanh thu hàng giả là hơn 1.037 tỷ đồng .