Hệ thống bán vé đêm nhạc G-Dragon ở Hà Nội gặp sự cố

Chiều 21/5, hệ thống bán vé cho sự kiện âm nhạc có G-Dragon, CL, DPR IAN, TEMPEST và tripleS tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào 21/6 được mở bán. Hàng chục nghìn người hâm mộ truy cập cùng lúc, dẫn đến tình trạng quá tải và hệ thống nhanh chóng bị sập.

Đơn vị bán vé cho biết lượng truy cập đột biến từ trong và ngoài nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình mở bán cũng như trải nghiệm của khách hàng. Hệ thống phải tạm dừng việc bán vé trong ngày 21/5.

Đơn vị này đang phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để khắc phục sự cố, đồng thời cam kết thông báo thời gian mở bán mới ngay khi hệ thống ổn định. Đơn vị gửi lời xin lỗi sâu sắc và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Sự kiện âm nhạc có G-Dragon, CL được tổ chức tại sân Mỹ Đình vào 21/6 với giá vé từ 1 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng. Trước đó, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vé chợ đen và lừa đảo, khi hàng loạt tài khoản tự nhận có vé sớm rao bán với giá cao gấp đôi giá gốc trên mạng xã hội.

Sự kiện này rất được mong chờ bởi có sự tham gia của “ông hoàng Kpop” G-Dragon. Vừa qua, G-Dragon chính thức trở lại sau 7 năm với đĩa đơn Power. Đây là bài hát solo đầu tiên được G-Dragon phát hành kể từ EP Kwon Ji-yong ra mắt năm 2017. Sau đó anh phát hành ca khúc Home Sweet Home. Bài hát này đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.