Lương Thu Trang: 'Tôi lo lắng khi khán giả ghét bỏ'

"Khi nhận đề cương của dự án, tôi nói với đạo diễn và biên kịch là hãy yêu thương, đừng để khán giả ghét bỏ tôi nữa", Lương Thu Trang nói.

Lương Thu Trang đảm nhận vai Lan Anh trong dự án Dịu dàng màu nắng. Bộ phim truyền hình này đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau vai An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim. Ở Trạm cứu hộ trái tim, vai An Nhiên đã khiến Lương Thu Trang chịu rất nhiều ý kiến tiêu cực, chỉ trích. Lý do là vai An Nhiên độc ác, mưu mô và thủ đoạn.

Với vai diễn mới, Lương Thu Trang tiếp tục đảm nhận một nhân vật nhiều biến cố. Lan Anh vì ngoại tình bị chồng bắt gặp mà đổ vỡ hôn nhân.

Trong họp báo phim Dịu dàng màu nắng, khi được hỏi về lý do gần đây thường đảm nhận vai diễn gai góc, dễ nhận phản ứng trái chiều, Lương Thu Trang thừa nhận cô rất phân vân khi nhận vai Lan Anh.

Lương Thu Trang thừa nhận sợ bị khán giả ghét vì các vai diễn. Ảnh: NVCC.

“Trong quá trình quay An Nhiên, tôi rất đồng cảm và sống với nhân vật. Nhưng sau đó, có quá nhiều tranh luận dữ dội và ý kiến trái chiều. Tôi luôn ghi nhận mọi ý kiến góp ý để bản thân thay đổi. Sang đến Lan Anh, tôi vẫn cố gắng từng ngày để vượt qua cái bóng của nhân vật tôi đã đảm nhận trước đó, là An Nhiên. Tôi rất sợ khi tiếp tục đảm nhận nhân vật lần này, dù Lan Anh chịu sự đưa đẩy của hoàn cảnh”, Lương Thu Trang nói.

“Tôi lo lắng khán giả sẽ không yêu thích tôi. Ngay từ đầu, khi nhận đề cương của Dịu dàng màu nắng, tôi cũng nói với đạo diễn và biên kịch là hãy yêu thương, đừng để khán giả ghét bỏ tôi nữa. Ngoài ra, tôi cũng rất sợ mọi người nói: ‘Lương Thu Trang đóng vai ác tốt quá rồi, giờ không vào vai hiền được nữa đâu’”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Theo Lương Thu Trang, trong suốt quá trình quay, cô đã cố gắng khắc họa và xây dựng một lộ trình cho Lan Anh để tới cuối phim, khán giả có thể cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhân vật này.

Trong Dịu dàng màu nắng, Lương Thu Trang vào vai vợ của Duy Hưng. Nhân vật của nữ diễn viên có cảnh bị Duy Hưng tát. Lương Thu Trang chủ động đề nghị Duy Hưng tát thật để cảnh phim chân thật nhất.

“Ngoài góc toàn, chúng tôi còn cần góc trung và cận. Hình ảnh trên phim phải làm sao chân thật nhất. Do đó, tôi và anh Duy Hưng rất cố gắng, dù sau mỗi lần quay, anh ấy đều quay qua hỏi thăm tôi. Tay anh Hưng rất to. Anh ấy vả một cái, tôi váng đầu luôn”, Lương Thu Trang kể.

Dịu dàng màu nắng xoay quanh cuộc sống của nhóm công nhân tại một xóm trọ ở thành phố. Phim phản ánh chân thực những khó khăn về cơm áo gạo tiền, tình cảm gia đình và khát vọng vươn lên giữa đời thường. Phim có sự tham gia của Ngọc Huyền, Lương Thu Trang, Duy Hưng, Bê Trần, Cù Thị Trà…