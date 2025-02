Hé lộ mức lương phi công Vietnam Airlines và Vietjet, gần nửa tỷ/tháng

Chuyên trang hàng không Aviation A2Z tiết lộ lương cơ trưởng Vietnam Airlines cao nhất lên đến 18.000 USD/tháng, khoảng hơn 450 triệu đồng/tháng.

Phi công tại Việt Nam thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: VJ.

Aviation A2Z cho biết phi công của Vietnam Airlines sẽ có hợp đồng làm việc 2-5 năm, tùy thuộc vào các yếu tố như kinh nghiệm, quốc tịch và loại máy bay trong số những yếu tố khác.

Nhìn chung, mức lương của các phi công tại Vietnam Airlines có xu hướng dao động 10.000- 18.000 USD /tháng (khoảng 251-451 triệu đồng/tháng), tương đương 120.000- 216.000 USD /năm (3- 5,4 tỷ đồng /năm). Mức lương sẽ tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm làm việc.

Aviation A2Z không tìm thấy các thông tin liên quan lương cơ bản và tiền phụ cấp bổ sung theo giờ bay của Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, phi công dự kiến ​​sẽ bay 190 giờ trong 2 tháng và được trả lương theo mức tối thiểu đảm bảo theo khung thời gian đã ký hợp đồng. Phụ cấp làm thêm giờ cao hơn mức cơ bản.

Vietnam Airlines cung cấp chế độ bảo đảm công việc cho các phi công, ngoài mức lương cạnh tranh, phi công hãng còn được hưởng các phúc lợi phi tiền tệ, bên cạnh các khoản phụ cấp quá cảnh thông thường, chỗ ở tại khách sạn…

Các phi công của Vietnam Airlines được nghỉ phép mỗi năm với các ngày nghỉ theo lịch, ngày lễ, nghỉ ốm và nghỉ phép có hưởng lương kết hợp, điều này chiếm 25% tổng số ngày trong một năm Dương lịch. Được hưởng bảo hiểm y tế toàn diện có hiệu lực trên toàn cầu.

Thêm vào đó, phi công của Vietnam Airlines được phép mua tối đa 20 vé cho phi công và gia đình trực hệ trên mạng lưới Vietnam Airlines trong một năm Dương lịch. Đây là hạng phổ thông với quyền nâng hạng thương gia miễn phí tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống.

Trong khi đó, mức lương phi công Vietjet Air dao động từ 8.000 USD đến 12.000 USD /tháng (200-300 triệu đồng/tháng) hoặc từ 96.000 USD đến 144.000 USD một năm (2,4- 3,6 tỷ đồng /năm).

Aviation A2Z nhận định mức lương phi công Vietjet thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh là do các yếu tố như ít giờ bay hơn trong một tháng nếu so sánh với hoạt động của đối thủ đến các thành phố ở châu Âu cũng như châu Đại Dương.

Bên cạnh mức lương cạnh tranh của một hãng hàng không giá rẻ theo tiêu chuẩn toàn cầu, phi công của Vietjet còn được hưởng các quyền lợi như cung cấp chỗ ở là các khách sạn cao cấp trong thời gian quá cảnh, trợ cấp quá cảnh, trợ cấp ăn, trợ cấp liên lạc ở nước ngoài, trợ cấp thâm niên.

Đáng chú ý, các phi công và gia đình còn được hưởng quyền đi lại miễn phí trên toàn mạng lưới Vietjet trong suốt cả năm, không giới hạn số lượng vé.